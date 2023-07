Giordano Bros. dominano al 15° Rally di Reggello-Città di Firenze, 9° posto assoluto e 1° Over 55!

C’è di che sorridere tra le fila di Top Gear Team al termine del 15° Rally di Reggello-Città di Firenze, appuntamento numero quattro della Coppa Rally di Zona 6. Sulle strade del Chianti fiorentino, a tenere alto l’onore della struttura pistoiese sono stati i fratelli Giordano, con Davide, il presidente del team, al volante della Skoda Fabia Rally2 di Pavel Group ed il rientrante Andrea alle note, che hanno chiuso la due giorni di gara al nono posto assoluto. L’ex poliziotto pistoiese ha anche fatto siglare la seconda miglior prestazione tra i piloti Over 55, un risultato che lo ha così riportato in vetta alla speciale classifica, relativamente alla CRZ 6, mettendo così in carniere un piazzamento importante verso l’obiettivo stagionale di riconfermarsi campione regionale di questo confronto. La gara dei fratelli Giordano, dopo una prima prova speciale notturna (l’unica della prima giornata) utile per studiare la situazione, ha vissuto il brivido causato dalla vettura, che all’uscita del riordino di domenica mattina non voleva saperne di mettersi in moto. Grazie all’intervento del team ed alla spinta dei commissari, la Skoda si è avviata, permettendo ai Giordano di proseguire con soddisfazione la loro gara, fino a raggiungere la pedana finale.

"E’ stato un rally tanto bello quanto impegnativo - le parole di Andrea Giordano, fratello del presidente di Top Gear Team, Davide – Abbiamo spinto molto e ci siamo goduti ogni chilometro di gara. Non ci siamo fatti mancare niente, neanche il brivido della vettura che, già all’ingresso del riordino notturno, non si voleva più accendere, ma grazie all’intervento di William, Toni e Michele, e poi dei commissari presenti, siamo riusciti a raggiungere l’assistenza. La gara è poi proseguita senza intoppi, io e Davide ci siamo divertiti molto, specie sulle prove di Gaville e Figline, dove ci siamo espressi al meglio, ed abbiamo centrato gli obiettivi della vigilia, ovvero entrare nella top ten".