Giochi quasi fatti in testa ai gironi, infuria ancora la lotta per salvezza e spareggi

La regular season della Promozione si è ormai chiusa ma, in attesa di playoff e playout, vanno avanti i campionati di Prima e Seconda Categoria: la 27esima giornata è andata in archivio e all’orizzonte s’intravede il traguardo. Nel girone B di Prima Categoria, l’Intercomunale Monsummano è sempre più saldo al comando, dopo il 2-2 interno con il Porcari firmato da Dal Poggetto e da Citera. E a questo punto, gli uomini di mister Matteoni mirano alla promozione in anticipo. A metà classifica si è fermato il Candeglia di Borrelli, che non ha ormai più nulla da chiedere al torneo: il Pescia si è imposto 2-1 e continua a sognare la salvezza. Stessa risultato che ha visto il Chiazzano (ormai salvo) arrendersi allo Staffoli, mentre il Giovani Via Nova ha perso 1-0 nella tana della Sanromanese. Giornata-no nei bassifondi per Virtus Montale e Spedalino Le Querci: i primi sono stati sconfitti per 3-1 a Prato dal CF 2001, mentre i secondi non sono andati oltre l’1-1 interno contro la matricola Acciaiolo (Massaro). In Seconda Categoria, una rete di Giovanchelli ha permesso al Pistoia Nord di mantenere la seconda posizione nel girone F (violando 1-0 il campo del Montalbano Cecina) e di continuare a sognare la promozione diretta. Anche se sarà difficile, perchè la capolista CSL Prato Social Club ha nove lunghezze di margine. Più facile immaginare la banda Ermini ai playoff, magari insieme al San Niccolò che ha pareggiato 0-0 con il Mezzana. E con l’Atletico Spedalino che ha annichilito il Chiesina Uzzanese, alla luce del tennistico 6-1 con Bertuccio mattatore. Risalgono le quotazioni del Cintolese dopo il 2-1 sul Vinci, mentre Montale Pol.90 Antares – Montagna Pistoiese è terminata sul 2-2. Notte fonda infine per l’Olimpia Quarrata, battuta 2-0 dal Chiesanuova.

Giovanni Fiorentino