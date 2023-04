Gema, Savoldelli c’è

Non fare calcoli e pensare solo alla vittoria: è questa la miglior medicina per la Gema, a fronte di una situazione che nei quartieri medio-bassi della classifica del Girone A di Serie B si è decisamente ingarbugliata. L’inaspettata vittoria di Borgomanero contro la Elachem Vigevano ha reso la corsa ai play-in una vera bagarre: una vittoria contro lo Junior Casale avrebbe messo al sicuro i "leoni" ma il k.o. subito in Piemonte è stata "un’occasione persa", come l’ha definita coach Massimo Angelucci. Marengo e compagni, tuttavia, hanno ancora il destino fra le proprie mani e potrebbero addirittura puntare ad un ottavo posto che garantirebbe loro il fattore campo nello spareggio per la B d’Eccellenza, oltre ad un avversario forse più malleabile di Herons, Legnano e Omegna. Per riuscire nell’impresa Gema deve assolutamente recuperare la miglior versione di sé, a partire già dalla gara contro la Sangiorgese di questo pomeriggio alle 18, orario insolito esattamente come lo scenario, perché vista l’indisponibilità del PalaTerme si giocherà al PalaPertini di Ponte Buggianese. La buona notizia in casa rossoblù è il recupero Savoldelli, che sarà a disposizione dopo aver smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fuori contro Gallarate e Casale: "E’ un’altra partita molto importante per il nostro cammino in questo finale di stagione regolare - dice Angelucci - Sangiorgese per molti mesi ha viaggiato nelle prime otto posizioni, stando a ridosso delle più forti, disputando sempre ottime partite in casa e fuori. Poi nelle ultime settimane ha subìto forse una flessione di rendimento ma il loro resta un buonissimo campionato. I giocatori più rappresentativi sono il lungo Sebastiano Bianchi e il play ex di Montecatini Bloise, ma nell’ossatura spiccano anche il play Cappelletti, il tiratore Testa e altri giovani emergenti come Biancotto". All’andata Gema ha pagato la legge del PalaBertelli, dove la squadra di coach Roncari ha perso solo quattro volte.

Filippo Palazzoni