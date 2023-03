Gema, missione compiuta

laNghe roero

SAN BERNARDO LANGHE ROERO: Corgnati 19, Mobio 4, Sirchia 6, Cravero 4, Longo 8, Lomele 5, Manna 4, Makke 18, Obakhabaye 4, Castellino 2, Pecchenino ne. All. Jacomuzzi.

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 12, Laganà 21, Digno 7, Marengo 12, Di Pizzo 11, Neri 5, Molteni 2, Infante 4, Duranti 4, Ghiarè, Albelli ne, Cellerini ne. All. Angelucci.

Arbitri: Bergami e Rodi.

Parziali: 22-24, 44-37, 51-58.

ALBA – La versione non certo migliore della Gema Montecatini basta per strappare i due punti dal Pala958 di Alba, dove Marengo e compagni si impongono 74-78 non senza soffrire. Si gioca subito a viso aperto, con un ritmo indiavolato che non dispiace ad Alba: la formazione di casa segna 12 punti in nemmeno metà quarto ma non riesce a contenere il duo Di Pizzo-Laganà, autore dei primi 14 punti termali. Gema prova a scappare con un parziale di 6-0 propiziato dalla tripla di Neri in uscita dalla panchina, Langhe Roero non si scompone e risponde con il contro-break di 7-0 che vale il sorpasso (22-21). I liberi di Infante valgono lo striminzito vantaggio ospite alla prima sirena, ma senza i due Marco Gema fa fatica e i piemontesi ne approfittano per mettere nuovamente il naso avanti. Il rientro dei due ex Firenze migliora la situazione ma neanche troppo, perché Di Pizzo ha appena il tempo di timbrare dalla lunetta che viene richiamato in panchina per falli e dall’altra parte piovono triple: due ne mette Corgnati, una Makke e all’intervallo lungo Gema si ritrova sotto 44-37. Marengo stappa la ripresa con 5 punti in 30 secondi: la ripartenza del capitano è convincente come quella dei suoi, che con un 12-2 di parziale ribaltano in un amen la contesa (46-49). Il mini-break di 5-0 riporta avanti i ragazzi di Jacomuzzi ma la ritrovata solidità difensiva premia i rossoblù, che chiudono il terzo quarto a +7. Gli stessi punti concessi nel terzo quarto Gema li subisce nei primi 3’ del quarto periodo: tutto da rifare per i "leoni", anche se i canestri di Savoldelli e Laganà danno ossigeno agli Angelucci boys. Il bonus esaurito da Montecatini a 6’ dal gong finale e alcune ingenuità trasformano la partita in una battaglia punto a punto, ma in qualche modo Gema riesce a venirne fuori con in tasca una vittoria utile per mettere altro fieno in cascina.

Filippo Palazzoni