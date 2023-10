Gema, è subito impresa. Museruola a Legnano

Gema

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 6, Passoni 15, Mazzantini 22, Angelucci 8, Di Pizzo 6, Corgnati 8, Pirani 6, Korsunov 6, Dell’Anna, Mastrangelo ne, Rinaldi ne, Benedetti ne. All.: Del Re.

SAE SCIENTIFICA LEGNANO: Marino 5, Gobbato 4, Casini 14, Planezio 15, Sacchettini 13, Ghigo 3, Sipala 7, Fragonara 10, Pirovano, Amorelli ne, Raivio ne. All.: Piazza.

Arbitri: Foschini e Cleri.

Parziali: 22-34, 34-47, 56-56.

La Gema Montecatini firma il primo risultato a sorpresa della stagione di Serie B Nazionale: i leoni termali sorprendono la Sae Scientifica Legnano ribaltando la gara in un secondo tempo da soli 24 punti concessi, dopo averne subiti 47 nei primi due quarti.

Buon avvio di Gema che non dà punti di riferimento alla difesa lombarda: Passoni segna due volte da dietro l’arco, mentre Angelucci e Di Pizzo fanno male nel pitturato. Il risultato è un parziale iniziale di 12-7, cancellato però dalle triple di Casini, assistito da Marino. I due grandi veterani della Sae Scientifica si surrogano alla perfezione e confezionano un contro-parziale di 2-16 grazie al quale i Knights non solo vanno in vantaggio ma mettono quasi dieci punti fra sé e i padroni di casa quando ancora mancano più di 3’ alla prima sirena. Mazzantini prova a suonare la carica ma la difesa sul perimetro dei rossoblù lascia a dir poco a desiderare e arrivano altri 7 punti a firma Ghigo e Fragonara per il +13 ospite (17-30). Nel secondo quarto le percentuali di Legnano iniziano a sporcarsi, anche perché la frazione viene nettamente dominata dalle difese. Gema non riesce comunque ad approfittarne, anzi: il divario si acuisce grazie ai centri di Gobbato e Sipala, con gli uomini di Del Re che commettono diversi errori, conditi anche da una buona dose di sfortuna. Legnano ha così gioco facile nel conservare intatto il proprio vantaggio, nonostante dieci minuti offensivamente non irresistibili.

Un rientro gagliardo dagli spogliatoi permette a Montecatini di rientrare nuovamente a contatto (45-49). Gli ospiti provano a rintuzzare il ritorno avversario collezionando viaggi in lunetta, ma l’impatto dalla panchina di Corgnati e Pirani riporta in parità la contesa sul 56-56 ad inizio quarto periodo. Anche Passoni si rimette in moto dalla sua mattonella e scrive tre punti fondamentali (61-58) e lo stesso fa Mazzantini, che punisce la sua ex squadra anche dalla lunetta per il +4 Gema. Planezio tiene a galla Legnano, che sull’ultimo possesso del match ha fra le mani il pallone della possibile vittoria: Marino lo sbaglia e il PalaTerme esplode in un boato.

Filippo Palazzoni