Gema, brutto inizio della serie Affondata dalle triple di Pavia

gema

93

pavia

98

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 22, Laganà 26, Digno 5, Marengo 8, Di Pizzo 12, Duranti 14, Neri, Infante, Ghiarè 6, Molteni ne, Cellerini ne, Albelli ne. All. Angelucci.

RISO SCOTTI PAVIA: Oboe 6, Abega 3, Coviello 16, Potì 17, De Gregori 14, Giampieri 15, Gallizzi 12, Cocco, Bedini 15, Lebediev ne. All. Mazzetti.

Arbitri: Andretta e Occhiuzzi.

Parziali: 31-23, 55-52, 72-76.

MONTECATINI TERME –

Inizia nel peggiore dei modi il play-in della Gema Montecatini Basket, che perde gara-1 e vantaggio del campo contro una Riso Scotti capace di tirare con il 60 percento da tre e sbancare subito il PalaTerme 93-98. E pensare che per i leoni termali era iniziata bene: Marengo indovina la tripla e carica il suo pubblico, le imbucate degli esterni rossoblù fanno a fette la difesa di Pavia e così arrivano anche i canestri di Savoldelli, Laganà e Di Pizzo. Dall’altra parte la Riso Scotti non sta a guardare e colpisce con De Gregori da sotto, poi Potì spara la tripla del -4. Gema però è più che mai sul pezzo e piazza un altro 7-0 che costringe coach Mazzetti a parlarci su. Time-out che funziona perché gli ospiti dal rientro in campo segnano 13 punti, Montecatini riesce però a contenere il rientro di Pavia grazie alle bombe di Savoldelli e Ghiarè e ad un primo quarto da oltre 30 punti segnati (31-23). Si va avanti seguendo la tabellina del tre: a Ghiarè risponde due volte Bedini da dietro l’arco, Duranti mette insieme un gioco da tre punti ma dall’altra parte Giampieri prima riporta Pavia a -3 poi spara ancora da dietro i 6,75 metri trovando la retina e la parità: 37-37. Altri tre di Duranti per il nuovo allungo Gema, completato da Laganà che segna e subisce fallo, realizzando anche il libero supplementare. Si torna a segnare da sotto con Di Pizzo e De Gregori e grazie al suo centro Pavia torna a farsi vedere nello specchietto retrovisore rossoblù. Un solido Duranti prova a ricacciarla indietro ma Di Pizzo da sotto è sfortunato e Potì ne approfitta per riportare Pavia a un solo possesso di distanza all’intervallo lungo. Pavia guadagna ulteriormente terreno al rientro dagli spogliatoi, Gema limita i danni con Digno e Savoldelli ma i "lupi" continuano a trovare il canestro da tre con impressionante continuità e alla fine impattano a quota 68. Reazione di nervi da parte di Gema, che poi però incassa un parziale di 8-2 e all’alba dell’ultima e decisiva frazione è costretta a rincorrere: 72-76. Un 44 dalla lunetta di Laganà riequilibra il match, Pavia replica con un contro-break di 4-0 e resta avanti, ma di una sola lunghezza dopo la terza tripla di serata di Bruno Duranti. Gema però non riesce ad approfittare di un pessimo 14 ospite a cronometro fermo e incassa un altro pesantissimo 0-5 di parziale che rischia di metterla k.o. Savoldelli prova a suonare la carica ma il suo canestro vale soltanto due punti, mentre quello di Giampieri è indubbiamente da dietro l’arco e manda in archivio gara-1.

Filippo Palazzoni