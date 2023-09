Gema, attacco ok nel primo test a Cecina: vittoria al PalaTerme di Basket

E’ finita con una netta vittoria la prima amichevole stagionale della Gema Montecatini, che al PalaTerme ha avuto ragione della Cecina dell’ex Giovanni Bruni (assente per influenza) con il punteggio di 95-65. Dopo aver chiuso il primo quarto avanti di sette lunghezze sul 24-17, i padroni di casa hanno preso il largo rispetto agli avversari (di categoria inferiore, visto che militeranno in Serie B Interregionale nella prossima annata) nella seconda frazione, grazie ad un parziale di 34-22. Favorevoli ai colori rossoblù anche gli ultimi due periodi (18-10 il risultato del terzo quarto, 19-16 quello del quarto). Ottime risposte da parte del gruppo quindi per coach Marco Del Re, che per l’occasione non ha potuto contare su Nicola Savoldelli, nominato recentemente nuovo capitano della Gema al posto del partente Fernando Marengo, e su Lorenzo Dell’Anna, entrambi tenuti a riposo per degli acciacchi. "E’ stato un test positivo - sono state le parole dell’allenatore dei termali al termine dell’incontro - Ci serviva per vedere a che punto siamo dopo due settimane di lavoro. Ci sono stati segnali positivi e importanti, nonostante non fossimo al completo. Dovremo poi vedere la squadra con tutti i suoi effettivi a disposizione, ma l’atteggiamento dei ragazzi è stato buono, se non ottimo, specie a livello difensivo. Anche in attacco abbiamo trovato delle buone soluzioni passandoci la palla, per cui direi che dobbiamo continuare così e che questo è un punto di partenza in vista dei prossimi appuntamenti". In questo senso, è cerchiata di rosso sul calendario la data di sabato prossimo, quando al PalaTerme andrà in scena il primo derby della stagione, in programma alle 21 e valido per il primo turno della Supercoppa di Serie B. Trattandosi di una sfida a eliminazione diretta, chi vincerà fra Gema e Fabo Herons passerà il turno, scrivendo così un’altra pagina della rivalità fra le due fronde di Montecatini, che poi caratterizzerà anche il campionato di Serie B Nazionale.

Francesco Bocchini