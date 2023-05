Gammieri fa i conti "Le scuse ai tifosi Guardiamo oltre..."

A fine partita a parlare è l’amministratore unico della Pistoiese Alessandro Gammieri. "Innanzitutto – esordisce Gammieri – voglio chiedere scusa ai tifosi che oggi sono venuti a sostenere la squadra perché avremmo voluto chiudere meglio la stagione e voglio fare i complimenti al Corticella che ha dimostrato di essere una buona squadra". Poi il focussul bilancio della stagione e su quello che sarà il futuro. "Ci prenderemo un po’ di tempo per smaltire la delusione – prosegue Gammieri – e poi ci siederemo intorno ad un tavolo e metteremo tutto sul piatto della bilancia. Posso dire che siamo pronti a ripartire più consapevoli dopo un anno in questa categoria e più forti dopo una stagione come questa dove ci sono stati due campionati, uno durato fino alla decima giornata e un altro con l’arrivo di Consonni. Ripartiremo da una base solida formata quest’anno che andrà rinforzata analizzando gli errori e trovando le soluzioni". Se Gammieri parla di errori significa che qualcosa da rivedere c’è. "Dobbiamo riflettere – prosegue Gammieri – e calarci in questa categoria che all’inizio di quest’anno in pochi conoscevano. Il primo passo che è già stato fatto è di non pensare che siccome siamo la Pistoiese tutto ci sia dovuto, i punti vanno conquistati sul campo. Consonni ha svolto una grandissimo lavoro – dice Gammieri – lo abbiamo notato noi e lo hanno notato anche altri, auguriamoci di poter ripartire da lui". Maurizio Innocenti