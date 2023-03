Gabbrielleschi riparte da un settimo posto nella 10 km di Eilat: "Un buon test"

Un settimo posto per iniziare. Giulia Gabbrielleschi ricomincia dalla 7a posizione nella 10 km di Eilat, in Israele, prova valida per la Coppa LEN, il campionato europeo di nuoto in acque libere. Riparte da una gara "falsata" dalla presenza delle forti atlete australiane, tre nei primi quattro posti assoluti, che si giocavano i Mondiali. Spiega il suo allenatore Massimiliano Lombardi. "Si trattava della prima 10 km dopo gli Europei di Roma, dell’agosto dello scorso anno. È stato un buon test, anche se non del tutto soddisfacente, ma che ci ha dato indicazioni fondamentali per il proseguo della preparazione in vista delle gare importanti di maggio. Non siamo delusi, visto che non ci aspettavamo niente ed è comunque arrivata tra le prime delle nuotatrici continentali. Le ragazze australiane hanno impostato una gara anomala perché per loro valeva come selezione ai Mondiali. Taddeucci, partita accanto a loro, è riuscita a inserirsi nella loro scia giungendo terza (prima europea, nda); Giulia, più laterale in avvio, non ce l’ha fatta, da sola, a recuperare il distacco venutosi subito a creare. Quando vai in fuga e collabori, duri meno fatica e arrivi in fondo: se insegui da solo, fai il doppio della fatica e non riesci a rientrare". Gabbrielleschi e Lombardi si trovano a Cervinia, a un nuovo stage azzurro. Gabbrielleschi rientrerà l’8 aprile, Lombardi prima, per seguire i "Pistoiesi" impegnati ai Criteria Nazionali Giovanili.

Gianluca Barni