Gabbrielleschi è di bronzo. Ma niente miracolo olimpico

Un bronzo amaro in chiave qualificazione olimpica, un bronzo stupendo dietro la super campionessa Simona Quadarella e la compagna di fondo, la fiorentina Ginevra Taddeucci. Giulia Gabbrielleschi, portacolori di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, ci ha provato, non si è risparmiata: alla fine è stata medaglia di bronzo nei 1500 metri stile libero ai Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Riccione, dopo l’argento ottenuto tre giorni fa negli 800 metri stile libero. Il podio l’ha premiata, non il responso cronometrico, che con 16’09’’09 l’avrebbe condotta a Parigi 2024 nella 10 chilometri di nuoto in acque libere (l’Italia aveva un posto libero nel fondo). La classifica recita così: Quadarella (Circolo Canottieri) oro, neo campionessa tricolore, con il tempo di 15’58’’48; Taddeucci (Fiamme Oro e Circolo Canottieri) medaglia d’argento in 16’11’’70 e infine Giulia Gabbrielleschi bronzo in 16’29’’83. Traducendo, ennesima medaglia, di vasca e di acque libere, per lei, ennesimo riconoscimento per il nuoto pistoiese, costretto a prepararsi nella piccola Boario e non in un impianto dalle misure olimpiche. Da sempre. Di conseguenza elogi a questa grande atleta pistoiese. "Giulia si è confermata da podio anche con Quadarella in gara – l’analisi del suo tecnico, Massimiliano Lombardi, che da 40 e più anni a questa parte sta portando la piccola Pistoia natatoria a giro per il mondo –. Non ci aspettavamo molto di più. Dopo le fatiche dei Mondiali di Doha e gli 800 metri di ieri l’altro, non puntavamo ad altro che a un podio, che è arrivato. Siamo soddisfatti e per lei è una ulteriore motivazione ad allenarsi con impegno per gli appuntamenti futuri. La Nuotatori Pistoiesi due volte sul podio al Campionato Italiano Assoluto ci riempie di orgoglio e soddisfazione". Emozionato il patron della Nuotatori Pistoiesi, Giancarlo Lotti. "Brava, brava, brava Giulia: ha gareggiato meravigliosamente, ottenendo un altro attestato della sua abilità. Conoscendone il carattere, saprà sfruttare questa medaglia per migliorare, crescere ancora. Siamo contenti: ha onorato il nuoto e la nostra città, Pistoia".

Gianluca Barni