Gabbrielleschi bronzo negli 800 sl Poi l’influenza la costringe allo stop

Campionati "turbolenti", da ottovolante d’emozioni, per Giulia Gabbrielleschi. La campionessa pistoiese, tesserata di Nuotatori Pistoiesi e Fiamme Oro Napoli, ha dapprima vinto la medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero, ottenendo anche un eccellente settimo posto nei 400m stile, gara che non disputava da anni, poi è stata costretta al ritiro da febbre e placche in gola. Italiani Assoluti a metà per la nostra portacolori, guidata dal suo tecnico di club Massimiliano Lombardi. Negli 800m ha chiuso col tempo di 8’38’’43, dietro alla neo campionessa tricolore Simona Quadarella (8’21’’14, qualificatasi ai prossimi Mondiali di Fukuoka, avendo battuto largamente il muro dell’8’26’’71 valido per il pass), e alla casertana Noemi Cesarano (8’34’’55). Nei 400m, che ha corso dopo gli 800m e che l’ha vista realizzare il suo miglior tempo di sempre nelle batterie del mattino, ha agguantato la settima posizione. Le è stato impossibile, a causa delle condizioni di salute, gareggiare nei 1500m stile libero. Augurando che si riprenda presto, Gabbrielleschi è attesa da un mese di maggio di fuoco: tre 10 chilometri di fondo, a Piombino in Coppa LEN, a Golfo Aranci e Setubal in Coppa del Mondo. La "Pistoiesi", invece, tornerà in vasca al Meeting di Livorno, in programma il 6 e il 7 maggio.

Gianluca Barni