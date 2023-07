Futuro incerto per il Futsal Pistoia Attese schiarite sulla categoria

"Futsal Pistoia, squadra nata nel 1991 che militerà nel campionato". Questa frase che appare sulla pagina Facebook del club, troncata all’improvviso sul piano grammaticale, sembra descrivere al meglio la situazione attuale del Futsal Pistoia. Già, perché la dirigenza non ha ancora sciolto tutti i dubbi circa la categoria da cui ripartiranno gli arancioni, a seguito della retrocessione maturata pochi mesi fa dalla Serie A 202223. Il futuro della società si sta decidendo nelle riunioni che si sono svolte nei giorni scorsi, anche se al momento non c’è nulla di ufficiale. Al momento resterebbe ancora valida l’ultima pista, con il sodalizio pistoiese dovrebbe ripartire (previa fusione con un’altra realtà della zona) dalla Serie A2 202324 con la prima squadra alla quale sarà affiancato il settore giovanile e la formazione femminile. Nell’attesa di un segnale di chiarezza, è il mercato a reclamare il grosso della attenzioni. E diversi protagonisti della rosa che ha pur sempre totalizzato 23 punti al debutto nella massima divisione nazionale (vincendo sette gare e ben figurando anche contro corazzate quali Roma o Napoli) hanno già lasciato Pistoia. A partire dal brasiliano Guina e dallo spagnolo Javi Roni, che hanno deciso di seguire l’ex-tecnico arancione Emanuele Fratini a Lecco in A2 e sono stati presentati proprio qualche giorno fa. E’ andato via anche Bebetinho, dopo aver raggiunto l’accordo con il Città di Mestre. E sempre in A2 rimarrà anche Dani Vega, che dovrebbe ripartire da Anzio. L’unico a restare nella massima serie sarà ad oggi l’esperto laterale Marco Belloni, che ha firmato con l’Italservice Pesaro. Addii già messi in preventivo, in fin dei conti. Anche per questo bisognerà però focalizzarsi sull’individuazione della nuova guida tecnica e sulle operazioni in entrata. Al più presto.

Giovanni Fiorentino