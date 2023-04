Futsal vince ancora

Il tecnico Emanuele Fratini era stato chiarissimo, alla vigilia della sfida: vincere sarebbe stato obbligatorio, per non retrocedere automaticamente. E il successo è arrivato: al termine di un incontro combattuto la Nuova Comauto Pistoia ha superato di misura il Petrarca Padova e può quindi continuare a cullare il sogno-salvezza. Una sfida tirata, quella andata in scena ieri al PalaCarrara e valida per la venticinquesima giornata della Serie A 202223 di futsal, che ha visto alla fine i padroni di casa imporsi per 4-3. Gli arancioni sono partiti nel migliore dei modi e già al primo minuto Javi Roni riusciva a portare avanti i suoi, rompendo la situazione di equilibrio.

Un vantaggio durato un paio di minuti, visto che i veneti riuscivano subito a pareggiare i conti. Un botta e risposta ripropostosi sino alla fine del primo tempo: all’8’ Dani Vega ha siglato il nuovo sorpasso dei locali, poco dopo Victor Mello ha risposto per i padovani chiudendo la prima frazione sul parziale di 2-2. Copione piuttosto simile anche nella ripresa: dopo un intervento provvidenziale di Weber, Berti ha siglato la terza rete arancione, prima di uno sfortunato autogol di Guina. Quando la beffa sembrava già concretizzarsi però, un acuto di Belloni ha certificato il definitivo sorpasso dei padroni di casa. Pistoia può quindi vantare due successi in altrettanti incontri con il Petrarca, ricordando anche l’8-2 maturato nella gara d’andata. La banda Fratini sale quindi a 17 punti, con l’ultima piazza che dà diritto agli spareggi-retrocessioni (occupata proprio dai rivali veneti) distante otto lunghezze. La strada verso la salvezza resta quindi in salita, ma continuando su questa strada non sarà impossibile. A patto di fare risultato anche nella partita esterna contro l’Olimpus Roma, fissata per sabato prossimo.

Giovanni Fiorentino