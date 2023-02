Futsal, stop a Pesaro

Si trattava di una sfida decisamente impegnativa già alla vigilia, perlomeno sulla carta: i rivali erano pur sempre i campioni d’Italia in carica, per quanto stiano attraversando una stagione altalenante che li ha fatti precipitare a ridosso della zona playout. E alla fine, sono riusciti a far valere la differenza tecnica, imponendosi esattamente come nella gara di pochi mesi fa. Altra battuta d’arresto per la Nuova Comauto Pistoia, superata in trasferta dall’Italservice Pesaro. Un match andato in scena ieri nelle Marche, valido per il ventiduesimo turno della Serie A 202223 di calcio a 5. E che ha visto gli uomini di mister Emanuele Fratini arrendersi alla luce del 4-2 finale a favore dei locali. Una partita comunque equilibrata, perlomeno nella prima fase: dopo il vantaggio dei padroni di casa, Galido è riuscito a pareggiare i conti al 13’, prima della rete di Schiochet che ha chiuso la prima frazione sul 2-1 per il sodalizio pesaresi. Sempre lo stesso giocatore calava poi il tris nella ripresa. La reazione arancione si concretizzava in una serie di tentativi culminati in un altro gol di Galindo,capace di accorciare ulteriormente le distanze e di rimettere in carreggiata i suoi.

Un nuovo acuto di Schiochet ristabiliva tuttavia il margine precedente, certificando la vittoria dell’Italservice. Un’altra sconfitta quindi, per Guina e soci. E la situazione si fa sempre più critica: non sarà più concesso sbagliare. Il campionato dovrebbe a questo punto riprendere il prossimo 12 marzo, quando il gruppo se la vedrà con la Sandro Abate, già vittoriosa nella gara d’andata. E per quanto si tratti di una rivale decisamente tosta, Pistoia non ha alternative: vincere, per non compromettere ulteriormente una situazione già difficile. E trovare continuità anche nelle prossime, per continuare a sperare.

Giovanni Fiorentino