Futsal - serie A2. Un vero testacoda per il Futsal Pistoia. Arriva il Petrarca

Partire dalle due vittorie colte contro i rivali odierni nella scorsa stagione, in massima divisione. E anche se da allora sembra essere cambiato il mondo, chissà che la carica motivazionale non possa davvero fare la differenza e rappresentare un nuovo inizio. Di certo, nel match che prenderà il via oggi pomeriggio alle 16, valido per la settima giornata del campionato di Serie A2 Elite 202324, la Nuova Comauto Pistoia dovrà nuovamente gettare il cuore oltre l’ostacolo. Al PalaCarrara arriverà la capolista Petrarca, che viaggia a punteggio pieno e non ha sin qui sbagliato un colpo. Una sfida decisamente a senso unico, perlomeno sulla carta, visto che gli arancioni devono ancora conquistare i primi punti in classifica nel girone A. Emiliano Biagini dovrà fare a meno di Tommaso Melani, ma dovrebbe se non altro poter fare affidamento su Matteo Spalti. E sui precedenti, per quello che possono contare...

G.F.