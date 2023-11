FUTSAL - SERIE A2. Nuova scoppola per il Futsal Pistoia

L’ennesima sconfitta, ma che stavolta è maturata di misura contro la prima della classe. Ed è per questo che la battuta d’arresto interna di sabato scorso contro Petrarca può e deve rappresentare un trampolino di lancio dal quale ripartire, per la Nuova Comauto Pistoia. Gli uomini di Emiliano Biagini avevano di fronte una squadra battuta due volte nella scorsa stagione in massima divisione... E invece, i padroni di casa hanno venduto cara la pelle: il sodalizio ospite si è dovuto accontentare di un modesto 2-1, al termine di un incontro particolarmente combattuto e griffato da una rete di Grazzini. E dopo una "sconfitta onorevole" come questa, l’imperativo è quello di dare a tutti i costi una svolta. Partendo dalla trasferta di venerdì prossimo, nella tana del Lecco.