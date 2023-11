Futsal - serie a2. La Nuova Comauto resta ferma al palo. Altro pesante ko

Un mezzo passo indietro, se non altro prendendo come riferimento l’ottima prestazione messa in campo in precedenza contro il Petrarca primo della classe. Altro stop per la Nuova Comauto Pistoia, nell’ottava giornata di campionato. Gli arancioni hanno affrontato in trasferta il Lecco C5 allenato dall’ex-Emanuele Fratini, che lo scorso anno guidò il club in Serie A. E la "legge dell’ex", se vogliamo, ha colpito: i lombardi si sono imposti con un rotondo 7-3. I padroni di casa sono riusciti ad andare in vantaggio e ad ipotecare la vittoria arrivando ad un parziale di 7-0, poi la doppietta di Patetta e l’acuto di Spalti che hanno reso meno pesante il punteggio. Reti dalle quali ripartire in vista delle prossime gare, ripartendo dalla sfida interna del prossimo fine settimana contro il Saints Pagnano. Il sodalizio pistoiese resta il fanalino di coda del girone A di Serie A2 Elite 202324. E il prossimo sarà a tutti gli effetti uno scontro-salvezza: servono assolutamente i primi punti.