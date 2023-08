Futsal Pistoia: tre nuovi acquisti per la A2 Elite 202324

Già nei giorni scorsi, subito dopo l’ufficialità dell’ammissione alla prossima Serie A2 Elite 202324, il club aveva ufficializzato le prime conferme e il primo volto nuovo, quello di Davide Patetta. E proprio ieri, il Futsal Pistoia ha annunciato altri tre nuovi innesti: si tratta del centrale Raul Fedeli, del laterale Matteo Spalti e del portiere Salah Aitlaamiri. Il primo, centrale classe 2000, è cresciuto nel Montecalvoli C5 e vanta la conquista di un Coppa Italia Regionale. Il secondo, vent’anni, è arrivato dal Pontedera e ha collezionato cinque convocazioni in Serie B. Il terzo, portiere di ventisette anni originario dell’Albania, ha infine difeso la porta di Calcetto Insieme, Real Montecarlo, Oltreserchio e Secur Job (mettendo a segno anche una rete in C1). Due giorni fa, la società aveva annunciato l’arrivo di due ragazzi del 2022 (il centrale Lorenzo Romoli e il pivot Matteo Provenzano) e il ritorno del ‘99 Emanuele Cerboni, reduce da un’annata in C2. A completare il lotto (per ora) ci sono anche due promozioni: il pivot Massimo Milone e il portiere Gabriele Malucchi sono infatti stati promossi dall’U19 e giocheranno in pianta stabile con la prima squadra. Il campionato inizierà il prossimo 30 settembre in casa, contro lo Sporting Altamarca. Dopo l’esordio casalingo, il sodalizio pistoiese andrà in Emilia per sfidare Modena (il prossimo 14 ottobre) per poi ricevere la visita del Pordenone (il 21 ottobre) e giocare in trasferta contro il CDM Futsal. A guidare il gruppo dovrebbero essere dalla panchina Alessandro Vannucchi ed Emiliano Biagini. Per quello che sarà di fatto il campionato della "ripartenza" con la retrocessione si è chiuso un ciclo che aveva portato in dote l’approdo sul massimo palcoscenico italiano. E l’obiettivo, dopo settimane piuttosto travagliate, resta quello di confermarsi competitivi anche nell’A2 Elite.

Giovanni Fiorentino