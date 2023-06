Futsal Pistoia, c’è l’ipotesi fusione La serie A2 non sembra a rischio

A questo punto manca solo l’ufficialità, con la decisione finale che sarà in ogni caso comunicata entro i primi giorni del mese prossimo. Allo stato attuale delle cose però, il Futsal Pistoia dovrebbe ripartire dalla Serie A2 202324, sia per quanto riguarda l’attività maschile che quella femminile, anche attraverso la fusione con un’altra società della zona. Questi gli ultimissimi sviluppi legati al futuro del club pistoiese, a seguito della riunione dirigenziale tenutasi pochi giorni fa. Un incontro necessario per fare il punto della situazione, pianificando la prossima annata ad iniziare dai costi a cui far fronte ("Economicamente parlando, non c’è una grande differenza fra l’A1 e l’A2 elite", spiegava il presidente Alessandro Vannucchi), dal budget necessario e dagli sponsor sul quale il sodalizio pistoiese potrà contare. Si era parlato nella peggiore delle ipotesi di ulteriori passi indietro, ma il rischio di una auto-retrocessione in serie B sembrerebbe remoto, seppure ancora non del tutto scongiurato: il Futsal Pistoia dovrebbe ricominciare dalla prima squadra, dal settore giovanile e dalla femminile. Anche per dare continuità alle ultime prestazioni comunque positive: al netto della retrocessione dalla Serie A 202223, gli arancioni sono comunque riusciti a totalizzare 23 punti, vincendo sette gare e strappando risultati positivi anche contro formazioni sulla carta ben più ricche.

Lo prova il fatto che i protagonisti di questa cavalcata dal triste finale siano comunque ambiti sul mercato. Il prossimo luglio dovrà inoltre essere ufficializzato anche il nuovo tecnico, visto che Emanuele Fratini ha già firmato con il Lecco. "Sono reduce una stagione bugiarda chiusa con una retrocessione – ha dichiarato in sede di presentazione - che non avremmo meritato per quanto messo in campo". Senza dimenticare il mercato: Melani dovrebbe restare, Guina e Berti forse no (almeno sulla carta), probabilissimi anche gli addii di capitan Galindo (che ha già salutato la piazza tramite un post sui propri canali social) e di Javi Roni (che potrebbe ripartire da Prato: il giocatore starebbe trattando con il club laniero e la fumata bianca potrebbe arrivare a breve).

Quel che è certo è che si va nella direzione di un complessivo ringiovanimento, con una maggior responsabilizzazione dei giovani che l’anno scorso facevano parte della juniores.In ogni caso, i dirigenti dovranno allestire una rosa capace di ben figurare nel prossimo torneo. "A breve potrebbero esserci novità – ha confermato il presidente Alessandro Vannucchi – ci riuniremo nuovamente fra qualche giorno. L’obiettivo resta quello di non disperdere il patrimonio tecnico del club, andando avanti e confermandoci competitivi".

Giovanni Fiorentino