Futsal. La Nuova Comauto contro la capolista

Una sfida che si preannuncia complicatissima, anche alla luce dei quasi 40 punti che separano le due squadre in classifica. Ma la sconfitta di misura patita all’andata dovrà rappresentare il grimaldello con cui scardinare la saracinesca avversaria. La Nuova Comauto Pistoia farà visita al Petrarca, nel match che inizierà alle 18 odierne e sarà valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A2 Elite 2023/24 di futsal. Gli uomini di Emiliano Biagini affronteranno la prima della classe del girone A nella propria tana, in un incontro ad alto coefficiente di difficoltà. Galindo e compagni potranno se non altro contare sui precedenti, a livello psicologico: l’anno scorso è andata bene e anche all’andata la differenza qualitativa è passata in secondo piano, visto che i veneti si sono imposti solo per 2-1.