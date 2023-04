Futsal, gara in casa ma senza sorprese

L’avventura è ormai ai titoli di coda, considerando la retrocessione diventata matematicamente concreta dopo la sconfitta di martedì scorso contro la Feldi Eboli. Mister Emanuele Fratini era però già stato chiaro: bisogna onorare il campionato fino in fondo. Ed è per questo che la Nuova Comauto Pistoia mira a salutare il proprio pubblico con un successo, nella penultima giornata della Serie A 202223 di futsal. Gli arancioni ospiteranno L84, nel match che prenderà il via al PalaCarrara alle 18.15 di domani.