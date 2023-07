Futsal, conto alla rovescia

La Federazione ha annunciato proprio nei giorni scorsi la prima decisiva scadenza: le società di tutta Italia avranno tempo fino a venerdì prossimo per formalizzare la domanda di partecipazione ai vari campionati nazionali. E a quel punto, si capirà anche da quale categoria ripartirà il Futsal Pistoia. Questa la "deadline" da rispettare ad ogni costo, che preme allo stato attuale delle cose ancor prima del mercato.

Di veramente ufficiale però, per il momento, non c’è ancora nulla: di norma gli arancioni dovrebbero ripartire dalla Serie A2 Elite 202324, dopo la retrocessione dalla Serie A maturata nei mesi scorsi. Un punto che non pare però così scontato, perché molto dipenderà dall’ammontare del budget a disposizione e l’ipotesi di un ulteriore passo indietro (anche se piuttosto remota, attualmente) resta comunque sullo sfondo e non può essere esclusa a priori. Era stata ad ogni modo ventilata l’ipotesi di una fusione e il nodo dovrebbe essere sciolto a breve: l’opzione principale resta ad ogni modo quella che porta all’A2, affiancandovi le giovanili e una squadra femminile sul modello della scorsa annata. Poi però arriverà il momento di pensare anche alle operazioni in entrata, iniziando dall’individuare il nome dell’allenatore che dovrà sostituire Emanuele Fratini, visto che il diretto interessato è passato al Lecco. In Lombardia lo hanno seguito anche Javi Roni e Guina, mentre Bebetinho è passato al Città di Mestre e Marco Belloni è rimasto in A all’Italservice Pesaro. E qualche giorno fa ha lasciato il club anche Murilo, dopo un solo anno di militanza. I protagonisti della compagine capace comunque (al netto dell’esito finale) di mettere insieme 23 punti al debutto nella massima serie nazionale (vincendo sette gare e ben figurando anche contro corazzate quali Roma o Napoli) hanno quindi lasciato la città. Probabile la permanenza di Tommaso Melani, in teoria. Ma saranno forse già le prossime ore a fare chiarezza.

G.F.