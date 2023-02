Futsal, ancora un ko

Una ripresa dal rendimento convincente e deciso, che non è tuttavia bastata a rimediare ad un primo tempo nel quale gli avversari erano riusciti a prevalere e a porre le basi per il successo. E per la Nuova Comauto è così maturata la quindicesima sconfitta stagionale: la Came Dosson si è imposta 3-2, espugnando il PalaCarrara al termine di un incontro comunque combattuto. Un match andato in scena ieri, valido per la ventunesima giornata della Serie A 202223 di futsal. Gli uomini di Emanuele Fratini dovevano vincere per rimettersi in carreggiata, oltre che per riscattare la battuta d’arresto maturata in Veneto nella gara d’andata. A partire in quarta sono però stati gli ospiti, capaci di andare in vantaggio già al 6’ grazie a Rangel. Una rete che probabilmente ha sorpreso i locali, visto che a distanza di soli cinque minuti i trev-giani hanno raddoppiato con Suton. La prima frazione si è chiusa quindi sul parziale di 2-0 e anche la seconda sembrava avviata a proseguire sui medesimi binari, visto che Arlan riusciva a calare il tris. Uno schiaffo che ha se non altro scatenato la reazione degli arancioni: Bebetinho è riuscito ad accorciare le distanze nel giro di qualche minuto, non riuscendo tuttavia ad acciuffare il pari. Il traguardo-salvezza appare ad oggi sempre più lontano, ma finché la matematica non si sarà espressa crederci (e provarci) sarà un obbligo. E quanto di buono mostrato nell’ultimo scorcio di gara contro la Came dovrà rappresentare il trampolino di lancio dal quale ripartire nel prossimo turno: venerdì prossimo Guina e compagni saranno di scena nelle Marche, dove sfideranno l’Italservice Pesaro, vittoriosa 8-2 a Pistoia qualche mese fa. I campioni d’Italia in carica stanno attraversando una stagione "no". Sarà difficile, ma non ci sono alternative: per mantenere viva la speranza, bisogna vincere.

Giovanni Fiorentino