Frenetici giorni in casa biancorossa, 600mila euro da versare entro 10 giorni

Sono giorni frenetici in casa biancorossa, giorni di contatti, di decisioni e di programmazione il tutto con il fattore tempo che non gioca a favore della società, entro i primi dieci giorni di luglio c’è da procedere all’iscrizione ed alla fideiussione. Per quanto riguarda la prima si parla di una cifra di 350mila euro mentre per la seconda ci sarà da versare 250mila euro per un totale di 600mila euro. Cifre ben diverse rispetto a quelle della serie A2 così come per quanto concerne il regime fiscale che da dilettantistico passa a professionistico con i relativi contributi da dover versare. Costi che salgano anche per il tesseramento dei giocatori che è quasi il doppio rispetto a quello della serie A2. E’ chiaro che tutto questo finirà poi per influire su quello che sarà il budget a disposizione per allestire la squadra. La società ha tutte le intenzioni di muoversi per presentarsi ai nastri di partenza al meglio di quelle che sono le possibilità a disposizione. I massimi dirigenti si stanno muovendo su questo fronte e quelli che verranno saranno giorni importanti, intanto si lavora anche per iniziare a dare una prima impronta alla parte sportiva. Il diesse Massimo Sambugaro rimarrà al suo posto così come il coach Nicola Brienza e queste rappresentano già due ottime base da cui partire. Sono le colonne portanti del successo biancorosso con le loro scelte, la loro capacità di muoversi in questo mondo e la bravura di aver trovato i giocatori giusti e di averli saputi amalgamare. Un lavoro partito due anni fa che già aveva portato grandi risultati con la vittoria della Supercoppa e una semifinale play off che per certi versi può essere considerata una finale mancata. Quest’anno c’è stata la consacrazione con una stagione vissuta sempre al vertice, con una squadra che è andata a battagliare e vincere contro quelle che tutti consideravano delle corazzate e una serie play off giocata da protagonisti indiscussi. Le basi ci sono, ora si tratta di lasciare lavorare la società nella massima calma e serenità.

Maurizio Innocenti