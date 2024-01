Fra campo e mercato. Parigi: "Il calendario non ci aiuta, Carpi un’altra big». Ufficiale l’arrivo del difensore Marie-Sainte

Il calendario non è stato benevolo con la Pistoiese che dopo la prima partita contro il Lentigone che fa storia a sé sotto tutti i punti di vista, ha affrontato Ravenna, San Marino, Aglianese e adesso Carpi. Per una squadra tutta nuova, allenatore compreso, giovane che deve trovare la propria strada non è stata una strada in discesa. "Se guardiamo al percorso – afferma Gabriele Parigi – è come se fossimo partiti dal ritiro dove purtroppo non si sono giocate amichevoli ma partite di campionato con i punti in palio. E’ vero che il calendario non ha aiutato però da una parte è stato un bene affrontare subito le squadre più forti perché quando arriveranno gli scontri che ci interessano saremo più squadra". Questo non significa che domani a Carpi scenderà in campo già battuta. "Il Carpi è una della squadre più difficili tra quelle affrontate fino ad ora – prosegue Parigi – E’ costruita per vincere ed ha individualità di livello, diciamo da categoria superiore. Cosa dovremo fare? Sicuramente meglio di quanto visto contro l’Aglianese soprattutto nel secondo tempo dove non siamo stati aggressivi e determinati".

Intanto la Pistoiese messo sotto contratto fino al termine della stagione Andrew Delly Marie-Sainte. Difensore, classe ’98 framcese della Martinica. Arriva in arancione da svincolato e in carriera ha collezionato altre esperienze in Toscana, sia a livello di Serie B che di Serie C.

Maurizio Innocenti