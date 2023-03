"Fiducia per la curva Nord E trattiamo Pistoia Ovest"

L’amministratore unico della Pistoiese a tu per tu con i tifosi in un diretta Facebook. Con domande di ogni tipo, per provare a capire qualche segreto o cercare novià sulla riapertura della curva Nord, la questione più gettonata, e poi sull’attuale situazione delle infrastrutture sportive. "Per quanto riguarda le infrastrutture – ha spiegato Gammieri – siamo in trattativa con il Comune per la zona di Pistoia Ovest. Avevamo già chiesto di poter utilizzare i campi per gli allenamenti della prima squadra, ma abbiamo abbandonato l’idea visto che non risultavano idonei. Stiamo discutendo per avere in gestione la struttura con l’idea di sistemare i due campi esistenti e la possibilità di costruirne un terzo perché è nostra intenzione trasferire a Pistoia Ovest la casa della Pistoiese, creare un centro sportivo in cui ospitare tutte le nostre squadre. Se abbiamo intenzione di chiedere la gestione dello stadio? Intanto mi devo preoccupare dell’immediato e quindi sapere dove ci alleneremo il prossimo anno, se a Pistoia oppure se dovremo andare ancora in provincia di Prato. E’ impensabili e inconcepibile fare calcio a livelli alti senza avere strutture moderne, ma intanto pensiamo a gettare le base e costruire un centro sportivo, poi se ci saranno i presupposti vedremo il da farsi".

E sempre sulla stadio l’amministratore unico arancione ha tenuto a precisare alcune questioni. "Noi non abbiamo mai presentato progetti per un nuovo stadio – ha detto Gammieri – e mi risulta che non ce ne siano altrimenti il proprietario dell’impianto ci avrebbe avvertito. Per quanto riguarda la possibilità che la Fiorentina possa venire a giocare a Pistoia non dipende da noi dal momento che lo stadio è di proprietà del Comune". Altra questione decisamente spinosa ha riguardato la riapertura della curva Nord, soprattutto quante possibilità ci siano di vederla di nuovo vestita di arancione entro la fine del campionato. "Siamo ottimisti – ha dichiarato Gammieri – ringrazio il Comune (nella foto a destra, l’assessore Frosini) per la disponibilità e il lavoro svolto. Gli operai sono all’opera per ottemperare a tutte le prescrizioni in vista della commissione di venerdì, che dovrà decidere se riaprire o meno la curva". Gammieri ha risposto anche a domande che hanno riguardato il patron della Pistoia Stefan Lehmann. "Non so quando Lehmann tornerà allo stadio, al momento non ho certezze. Se ci sarà l’ingresso di nuovi soci? Non c’è da escludere che il presidente possa favorire l’ingresso di nuove persone".

Maurizio Innocenti