Festa Pistoiese davanti ai tifosi Vittoria agevole. Ma il Melani...

In un "Melani" decadente e sporco (da quanti mesi non si fa pulizia?), in cui paradossalmente la cosa migliore è il pur secco manto verde (complici i problemi di irrigazione di cui vi abbiamo dato conto sulle nostre colonne nei giorni scorsi, ndr), con 400 impagabili fedelissimi sugli spalti, la Pistoiese supera con il punteggio di 2-0 il Belvedere, squadra grossetana di Promozione. Un test amichevole, il primo sul territorio "amico", poco probante, ritenuto, con una certa enfasi, il vernissage stagionale (e meno male che siamo stati abituati a inaugurazioni migliori).

Il tecnico Consonni tiene inizialmente in panchina Di Mino e Oubakent: sempre seduto accanto all’allenatore, si rivede con piacere Pertica. La squadra arancione è in fieri, in divenire: tanta volontà, da parte di tutti, poche occasioni da gol (qualche tentativo sì, di Salto Lomba, Ferrandino e Diodato). Al 27’ gli arancioni sbloccano il punteggio con Tanasa, che devia di testa sul primo palo un preciso tiro dalla bandierina di Diodato. Per il resto, è più avanti il Belvedere, formazione ordinata, che in un paio di circostanze mette alla frusta Valentini.

Ripresa decisamente più vivace: calano i maremmani, escono gli arancioni, in cui emerge subito la figura di Oubakent. Al 5’ Nardella, ben servito da Oubakent, costringe alla deviazione in corner l’estremo difensore avversario. Due minuti più tardi il raddoppio orange con Salto Lomba, lasciato colpevolmente solo in mezzo all’area di rigore ospite. Al quarto d’ora Ricco respinge un calcio di rigore di Guazzini (penalty causato da capitan Davì). Al 21’ spettacolare colpo di tacco di Guazzini, che appostato sul primo palo colpisce il legno alla destra di Ricco. La Pistoiese fa la partita, ma il Belvedere, pur manifestamente inferiore, non si tira indietro (e meriterebbe perlomeno il gol della bandiera). Fa estremo piacere rivedere Pertica sul terreno di gioco: ovviamente ha bisogno della migliore condizione per esprimersi, ma è già bello che si muova con disinvoltura.

Comunque, come tutti i salmi, finisce in gloria: con un successo (che vale quello che vale, essendo calcio d’agosto). La nota positiva, il tifo in tribuna: tanto calore, che si va ad aggiungere ai 34°. Intanto, stando a radio-mercato, la dirigenza arancione sta trattando il difensore Denis Chiesa e l’attaccante Gianmario Piscitella, un ex. Se son rose, fioriranno.

Tabellino Pistoiese (4-3-3): Valentini (1’ st Ricco); Goffredi (24’ st Advillari) Davì, Salto Lomba, Chrisovergis (38’ st Scartabelli); Costa (1’ st Oubakent), Tanasa, Diodato (31’ st Diop); Ferrandino (11’ st Lordkipenidze), Marquez (24’ st Pertica), Nardella (11’ st Di Mino). A disposizione: Fiaschi, Rossi. Allenatore: Consonni.

Gianluca Barni