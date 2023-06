Festa Pistoia-Abetone

La Pistoia-Abetone di ordinario non ha niente, questa edizione lo conferma. Ha vinto Michele Belluschi, dell’Atletica Recanati, davanti a Simone Pessina da Bergamo e Zitouni Youness da Pesaro. Difficile trovare errori nell’impresa di Belluschi, costruita con potenza e intelligenza, frutto di una strategia che lo ha visto a lungo seguire il battistrada per piazzare la zampata finale quando il gioco si è fatto veramente duro, frutto di quella miscela tra testa e cuore da cui la ultragara non può prescindere. Il tempo di 3h30’10’’ a cui Belluschi ha fermato il cronometro lo testimonia. Simone Pessina faceva fatica verso le rampe dell’Abetone e conquistava un meritato secondo posto in 3h34’49’’ migliorando il tempo dello scorso anno di 5 minuti. Terzo gradino del podio per Youness Zitouni in 3h35’29’’, al quarto posto Marco Menegardi da Bergamo, poi Filippo Bovanini da Castel San Pietro, al sesto posto si è classificato Gian Luca Coniglio da Cuneo, settimo il montecatinese Federici Badiani con un ottimo 3h58’39".

Prima di Belluschi sono arrivati gli acclamati atleti del Quarto traguardo, la gara aperta anche agli atleti diversamente abili, partita da Le Regine che hanno vinto quella della solidarietà, un altro degli elementi distintivi della cultura della "Silvano Fedi". La gara in rosa è stata dominata da Federica Moroni che da Rimini si è imposta in 4h06’19’’ conquistando il dodicesimo posto nella classifica assoluta, seguita dalla bresciana Eva Grisoni e da Ioana Lucaci lucchese del G.S. Parco Alpi Apuane, poi Anna Zilio da Verona e Stefania Simonelli del Team 42195 di Genova, quindi Maria Rosa Costa del G.S. Gabbi di Bologna, settima classificata Silvia Torricelli da Reggio Emilia, ottava la pistoiese Elena Cerfeda tesserata Ascd Silvano Fedi.

Al traguardo dei trenta chilometri, posizionato a San Marcello il primo a tagliare il nastro è stato Massimo Mei in 1h57’53" seguito da Massimo Farnararo (runcard), mentre il terzo gradino del podio è stato appannaggio del pratese Gabriele Fiesoli seguito da Simone Gamenoni de La Stanca di Valenzatico, Fabio Marinelli (Po), Lapo Bardi (Li), Manuel Mancini (Orecchiella) e Giampaolo Medea di Signa. La classifica della 30 chilometri donne ha visto l’affermazione di Sarah Martinelli dell’Atl. Casone Noceto (Pr) in 2h18:51davanti a Valentina Dami dell’Ascd Silvano Fedi (Pt) con il tempo di 2h29:14, terza si è classificata Barbara Casaioli, G.P. Parco Alpi Apuane (Lu) in 2h38:38. Ai piedi del podio si sono classificate nell’ordine: Ilaria Francalanci, G.S. Orecchiella Garfagnana (Lu), Katja Antonella Carbone , Runcard, Carolina Curcio, Nuova Virtus Cesena, Lorena Meroni, G.P. Parco Alpi Apuane (Lu), Rita Gabellini dell’ Atletica 85 Faenza, Daniela Sodini, Montecatini Marathon (Pt), infine la decima piazza è stata conquistata da Margherita Paccavia, Ascd Silvano Fedi (Pt). È stato bello sentire risuonare i nomi di Artidoro Berti e di Zeno Colò, due uomini che all’Abetone hanno scritto storie impresse nella storia, ne riparleremo il 30 giugno del prossimo anno.

