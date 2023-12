Festa Monsummano Lampo, crollo inatteso

INT. MONSUMMANO

1

CAST. GARFAGNANA

0

INT. MONSUMMANO Grasso; Covino, Perillo, Goti, Citti, Agnorelli, Ferrara, Tardiola, Sordi, Silvano (26’ st Mancino), Dal Porto (1’ st Saquella). A disp. Bardi, Bachechi, Bertelli, Malucchi, Antonelli. All: Matteoni.

CAST. GARFAGNANA Labozzetta; Casci, Santelli (1’ st Inglese), Giusti, Cecilia (31’ st Biagioni L), Biagioni R (21’ st Bernardeschi), Baroncini (10’ st Camaiani), Bartolomei, Babboni, Grassi, Benedetti (12’ pt Tersigni). A disp. Dini, Bonaldi, Filippelli. All: Pisciotta.

ARBITRO Carnevali di Prato.

MARCATORE Ferrara al 30’ pt.

CALCIO

L’Intercomunale Monsummano sfata finalmente quello strano tabù che lo vedeva mai vittorioso in casa, battendo allo "Strulli" per 1-0 il Castelnuovo Garfagnana. Decide la sfida la rete di Ferrara, arrivata nel corso del primo tempo. Primo tempo giocato dagli amaranto è di gran marca. I ragazzi guidati da Matteoni mettono alle corde gli avversari sin dall’inizio, cercando la via del gol in ogni modo. Sordi, Grasso e Citti ci provano, ma dove non arriva il portiere c’è la traversa. La sblocca al 30’ Ferrara, che fa tutto da solo: salta un uomo, entra in area e fa partire un tiro che si stampa sulla traversa, rimbalzando oltre la linea. Sarebbe gol, ma l’arbitro non fischia e allora ci pensa lo stesso Ferrara a togliere ogni dubbio appoggiando in rete la sfera di testa. Nella ripresa non succede nulla: gestione perfetta dei padroni di casa.

Simone Lo Iacono