Festa grande in casa Bottegone La promozione in C ora è realtà

La missione è stata portata a termine e la festa può davvero iniziare: la Valentina’s Camicette Bottegone, dopo aver perso tre semifinali playoff di fila nelle ultime stagioni, chiude il campionato di Serie D al primo posto con due giornate di anticipo e torna in Serie C. La matematica certezza arriva dalla trasferta di Calcinaia col successo per 60-71 che basta ed avanza per controbattere la vittoria della più immediata inseguitrice, San Vincenzo, che a due giornate dalla fine si trova indietro di quattro punti e col 2-0 negli scontri diretti in favore di Bottegone. "E’ una sensazione bellissima quella che stiamo vivendo – commenta coach Maurizio Milani –, davvero unica perché ho vinto con i ragazzi che ho fortemente voluto uno ad uno e che la società mi ha messo a disposizione: in tre stagioni abbiamo costruito questa squadra sapendo che volevo questo tipo di giocatori che, allo stesso tempo, sono anche persone incredibili. Vincere con loro è qualcosa di speciale: ringrazio innanzitutto i ragazzi uno ad uno e lo staff tecnico, con Maurizio Chiti e Federico Santi, che mi sono stati dietro in maniera incredibile. Nei prossimi giorni capiremo ancora meglio quello che abbiamo fatto – conclude –, intanto allargo ulteriormente i ringraziamenti alla società, ai tifosi e a tutti coloro che ci sono stati vicini".