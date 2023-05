Fenice, basta un punto Blu e Bottegone, a voi

L’ultimo appuntamento di una bellissima stagione. L’ABC Ricami Pistoia sarà di scena oggi, a partire dalle 18 alla palestra Mario Mattioli di Via Cicognani a Ravenna, con l’Olimpia Teodora, per il 26esimo e ultimo incontro della regular season del girone G di serie B2. Con un punto, ergo anche con una sconfitta di misura (3-2), conquisterebbe il quinto posto assoluto della classifica, tenendo a distanza Polverigi, al momento tre punti sotto. "Siamo arrivati all’ultimo appuntamento stagionale e vogliamo onorarlo, difendendo il quinto posto da un eventuale ritorno di Polverigi – fa sapere il tecnico delle pistoiesi, Davide Ribechini –. Quinti o sesti non cambia nulla, l’annata è stata egualmente straordinaria, ma dispiacerebbe rinunciare proprio in extremis a un piazzamento che è stato conquistato con fatica. L’Olimpia Teodora ha condotto un torneo in crescendo: partita tra le ultime, ha conquistato la salvezza senza soffrire. Una squadra giovane, ben allenata, espressione di una società che ha fatto la storia della pallavolo femminile. Cercheremo di fare bella figura, utilizzando tutte le risorse a disposizione".

Tutte di sabato, tutte in trasferta. Playoff per Blu Volley Quarrata, Progetto Volley Bottegone e Zona Mazzoni Pistoia. In C femminile, dopo la tremenda delusione patita in un PalaMelo strabordante di spettatori con Versilia, il Blu Volley di coach Davide Torracchi è costretto a giocare subito il gironcino a 5 all’italiana: dalle 21 sarà infatti a Cascina contro le locali della Pallavolo, la squadra favorita alla promozione in B2 assieme al Dream Volley Pisa. Out il libero Asia Ermini, infortunata. In settimana, Torracchi ha lavorato molto sotto il profilo psicologico, cercando di rimotivare il gruppo. Stesso discorso, in D femminile, per il Bottegone dell’allenatore Michele Barbiero: dopo il k.o. con la Robur Massa, subito in campo, dalle 21 a Incisa Valdarno contro il Valdarninsieme. "Siamo amareggiati – sostiene il ‘guru’ Athos Querci –. Anche il calendario di questi ulteriori playoff fa pena. Si pensava di riposare al primo turno, visto che siamo l’unica delle 5 che ha giocato sabato scorso e invece giochiamo, per di più fuori casa". In D maschile, infine, dalle 18 ad Arezzo gioca la Zona Mazzoni.

Gianluca Barni