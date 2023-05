La 27esima edizione del Giro della Toscana femminile - Memorial Michela Fanini, in programma dal 24 al 27 agosto, prende forma. Definita anche la seconda tappa tutta pistoiese di questa prestigiosa gara. Il 25 agosto ci sarà la partenza da Quarrata e l’arrivo all’ombra della Rocca di Castruccio a Serravalle Pistoiese. La frazione si svolgerà interamente in provincia di Pistoia ed a Casalguidi di fronte al murale dedicato a Franco Ballerini ci sarà il "traguardo Michela", che prevede secondi di abbuono per la classifica generale. A Cantagrillo invece sarà posizionato un traguardo volante prima del finale per raggiungere l’antico borgo di Serravalle per il primo arrivo in salita della corsa che sarà posizionato proprio davanti al Comune al termine dei 115 chilometri previsti. Le premiazioni verranno effettuate nello splendido scenario della Rocca Nuova, poche decine di metri dopo e può darsi che l’evento venga inserito nel programma dei festeggiamenti del patrono della località pistoiese. "Ringrazio il Sindaco e gli amministratori – dice il patron del Giro Brunello Fanini – che si sono dimostrati molto sensibili". "Da sportivo – gli ha fatto eco il sindaco serravallino Piero Lunardi – non posso che essere molto contento di questa opportunità. Una occasione per far conoscere il nostro paese a tutta l’Italia e anche oltre i confini".

Antonio Mannori