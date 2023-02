Federico Barsotti: "E’ stata la vittoria della volontà e di una grande cuore"

C’è stata partita solo per dieci minuti. Dal secondo quarto in poi il decimo derby cestistico di Montecatini è stato in realtà un monologo della Fabo Herons Montecatini, che ha esagerato accarezzando più volte il +30 salvo poi chiudere sul 64-82. Una prova di forza che ha sorpreso anche lo stesso coach Federico Barsotti: "Mi aspettavo una partita sulla falsariga di quella vista nel girone d’andata, combattuta e giocata punto a punto, ma questi tipi di gare sfuggono ai pronostici perché entra in gioco anche il fattore emotivo e diventano imprevedibili – analizza il condottiero degli "aironi" – Da parte nostra credo che sia la vittoria della volontà: abbiamo fatto una partita di grande cuore e la nostra prestazione è stata la dimostrazione che se credi in quello che fai poi puoi arrivare a toglierti delle soddisfazioni". In una prova di squadra maiuscola la copertina se la prendono, anche un po’ a sorpresa, Gianluca Carpanzano e Marco Giannini, 27 punti in due: "Carpanzano non è ancora al massimo della condizione ma sta tornando il giocatore che abbiamo aspettato per oltre un anno e con l’intelligenza cestistica che ha può fare la differenza anche quando non è al top – confessa Barsotti – Giannini è il classico esempio di un giocatore che ha saputo sfruttare al meglio l’occasione che gli è stata concessa: oggi è stato l’uomo in più".