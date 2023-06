Federica Moroni e le sfidanti, campo femminile al top per la Pistoia-Abetone!

PODISMO

In campo femminile punta al bis la romagnola Federica Moroni, 1^ nel 2022, 2^ alle Piramidi nel 2019 e dotata di un ottimo curriculum di successi. Segnaliamo almeno Terre di Siena 2019, Strasimeno 2019, 50 di Romagna dello stesso anno, Ultra K Marathon 2018 e 2021, 50 del Conero 2022, Lupatotissima 6 ore 2018, 6 ore di Teodorico (2019), Coratina (2021) e Cinisello Balsamo (2022), le Ultra della Pace sul Lamone (2020), del Gargano (2021) e del Gran Sasso (2021), due titoli italiani della 50 Chilometri (2020 e 2021), Ultra del Gran Sasso 2022, 100 delle Alpi 2022, Terre di Siena e Strasimeno, tutte e due in questa primavera. Da aggiungere i secondi posti alla 100 del Passatore 2019 ed alla 100 chilometri olandese di Winschoten lo scorso anno, assieme ai successi in tante maratone nazionali. Lanciano il guanto di sfida tre new entry della Pistoia-Abetone. La bresciana Eva Grisoni, all’occasione duatleta e triatleta, con affermazioni nella Maratona di Lemine 2022, in quella di Brescia 2023, alla Bossini Half di Orzinuovi, 4° nella 50 Chilometri di Romagna 2023. Serena Natolini difende i colori dell’Esercito-Reggimento Alpini Paracadutisti e si è aggiudicata la 6 ore di Buttrio e quella dell’Alto Adige 2019, la 100 chilometri di Asolo 2022, la 6 ore Ippociok e la 100 del Conero 2023. La vicentina Anna Zilio vanta successi nella 30 Trentina 2019, la Mezza del Brenta 2019, la Belluno-Feltre 2021, la Chianti Classico Marathon 2023, ottimi anche i secondi posti alla Maratona di Verona 2021 e 2022 ed alla Brescia Marathon di quest’anno.