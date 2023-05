"Fatto il possibile. La città meno..." C’è amarezza dopo la retrocessione

"Ai ragazzi non posso rimproverare nulla: in fin dei conti hanno dato il massimo. Se devo essere sincero però, mi ha deluso un po’ la risposta della città, che a mio avviso non ci ha supportato come avrebbe potuto". Alessandro Vannucchi, presidente del Futsal Pistoia targato Nuova Comauto, non ha nascosto la delusione per la stagione, la prima storica nella massima serie italiana, chiusasi con la retrocessione. E non tanto per il verdetto agonistico, che ha visto il club tornare in anticipo in A2 nonostante uno scorcio finale in crescendo. "La stagione è finita male, ma i giocatori e il tecnico hanno dato il 100% – afferma il "pres" –. Va detto che in certi frangenti siamo stati sfortunati, è venuto meno quel pizzico di fortuna che lo scorso anno ci ha consentito di agguantare la promozione – proseguito il patron arancione –. Certo, è forse stato commesso qualche errore soprattutto all’inizio: di fatto eravamo privi di pivot, per una lacuna colmata solo con l’arrivo di Javi Roni. Senza dimenticare gli infortuni, incluso quello di Murilo. Ma non la vedo come un’annata da buttare in toto – si difende –, con un po’ di fortuna in più in un paio di partite decisive ce la saremmo secondo me giocata ai playout".

Proprio Murilo dovrebbe essere uno dei punti fermi dal quale ripartire , insieme a Bebetinho e a Berti. Anche Guina potrebbe restare, visto che è stato lo stesso diretto interessato ad esprimere questo desiderio. A guidarli dovrebbe in teoria essere ancora coach Emanuele Fratini, che ha firmato un contratto valido sino al 30 giugno del 2024. Su di lui si registra però l’interesse di alcune squadre della massima divisione e non è quindi così scontata la sua permanenza: le parti dovrebbero incontrarsi a breve per fare il punto. Da dove ripartire, quindi? Sul piano psicologico. dai 23 punti portati a casa nel primo campionato di Serie A, arrivati grazie a sette vittorie e a tre pareggi: un trampolino di lancio da sfruttare anche in cadetteria. Il livello di continuità del Futsal Pistoia 202324 sarà però deciso dal fattore economico.

"Di base, vogliamo allestire una rosa giovane e con ampi margini di miglioramento – mette in chiaro Vannucchi –. Per quanto riguarda il grado di competitività, dipenderà dalle risorse sulle quali potremo contare: non siamo Napoli e Came Dosson, che possono contare su budget decisamente più corposi. Anche per questo penso che la nostra stagione non sia comunque da buttare. Cosa vorrei dalla prossima stagione? Mi auguro un supporto maggiore da parte degli sponsor e della piazza – conclude speranzoso il presidente del Futsal Pistoia –, sperando di andare oltre i centocinquanta spettatori a gara".

Giovanni Fiorentino