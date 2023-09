Fari puntati sull’Academy. Tra riforma e Next gen cup

Il settore giovanile del Pistoia Basket è pronto ad iniziare la nuova stagione che si preannuncia molto importante, non fosse altro che con il ritorno in serie A la formazione under 19, oltre al campionato di Eccellenza, prenderà parte anche alla Next Gen Cup. "Il settore giovanile – dice il diesse biancorosso Marco Sambugaro – è per noi una colonna portante, una parte della famiglia e mai una cosa a sé stante. Ringrazio per il grande lavoro svolto e che continuano a svolgere Stefano Della Rosa e Cristiano Biagini, anche in funzione della prima squadra. Nelle recenti vittorie c’è tanto merito della nostra academy". Un anno importante per il settore giovanile, dicevamo, a partire dalla riforma dello sport che vedrà cambiamenti significativi. "Il punto focale riguarderà l’eliminazione dei cartellini dal primo luglio 2024 con i ragazzi che diventeranno tutti svincolati – spiega il presidente Stefano Della Rosa – e questo deve far cambiare il modo di approcciare i ragazzi alla società: sarà importante farli sentire parte integrante del progetto e del club. E’ una regola che non condivido perché dopo che una società ha formato per anni un ragazzo facendolo crescere, rischia di vederselo portare via da club più blasonati senza nessun ritorno per la squadra di appartenenza".

Ma va detto che da sempre il Pistoia Basket fa sentire i propri ragazzi importanti, come testimoniano anche le numerose iniziative extra campo. "L’obiettivo del settore giovanile – afferma il responsabile Cristiano Biagini – è da sempre volto a far crescere e migliorare i ragazzi e gli allenatori. Con il ritorno in serie A tornerà anche le Next Gen dove noi cercheremo di fare il meglio possibile ma ciò che vogliamo è fornire un’esperienza oltre il lato tecnico. Sono partite iniziative importanti come la collaborazione con Gonzaga University e oltre alle categorie che vanno dall’U19 al minibasket abbiamo attivato, grazie a Virginia Becciani, una sorta di pre-minibasket per i bambini dai 3 ai 5 anni che potranno fare attività motoria e scopo ludico con l’obiettivo di educarli alla pratica dello sport, qualunque esso sia".

Maurizio Innocenti