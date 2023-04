"Fare tesoro degli errori in vista dei playoff"

Una sconfitta, quella subita da Pistoia contro Treviglio, che non è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dire che era preventivabile forse è troppo, anche perché nello sport non c’è mai niente di sicuro in assoluto, ma di certo il pronostico non era dalla parte della Giorgio Tesi Group. Treviglio ha un roster come forse non ce ne sono in questo campionato, sicuramente costruito per provare a salire e composto da giocatori di categoria superiore. Tornando alla partita, dunque, alla fine ha vinto la squadra più forte ed è per questo che non c’è da stupirsi. "Treviglio è una delle squadre con maggiore esperienza del campionato – dice Carl Wheatle, uno dei migliori della sfida – è sufficiente guardare il roster per vedere che sono tutti giocatori che hanno giocato anche nella massima serie, sono stati bravi a punirci sui nostri errori e giocare una pallacanestro molto fluida. Hanno giocato meglio e noi dobbiamo imparare da queste gare, per migliorare dove possiamo. 75 punti subiti sono più di quelli che vogliamo concedere – aggiunge l’inglese –, ma fare 61 punti in casa non è abbastanza e su questo aspetto dobbiamo assolutamente fare meglio nella prossima gara. Detto questo bisogna fare i complimenti a Treviglio perché ha giocato un’ottima partita".

Detto questo Pistoia può lavorare per fare meglio e prendere spunto da queste partite per capire quanto sia la distanza da colmare con le squadre di alto livello in virtù dei playoff. Diciamo che i biancorossi stanno facendo dei buoni test per poi farsi trovare pronti per la post season tenendo conto del fatto che potranno avere a disposizione al meglio della condizione Angelo Del Chiaro, che domenica ha fatto il suo ritorno in campo. "Possiamo fare meglio e il rientro di Angelo cambierà il nostro modo di giocare – prosegue Wheatle – e avere un elemento importante in più senza dubbio fondamentale. Queste partite ci servono per imparare cosa ci vuole per affrontare squadre forti e di alto livello e sono i migliori test per i playoff. Cerchiamo di inserire Angelo nel migliore modo possibile e capire come ottenere vantaggi e tenere alto il nostro livello difensivo che è sempre stato alla base della nostra identità". Il tutto, ormai, senza particolari pressioni di classifica, visto che il quarto posto è ormai irraggiungibile. "Si scende in campo sempre per vincere – conclude – in queste ultime tre partite giocheremo con l’obiettivo di sempre, unitamente al reinserire al meglio Angelo; solo dopo penseremo alla post season".

Maurizio Innocenti