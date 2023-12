Fabo vince lo scontro diretto con Libertas

montecatini

82

livorno

71

FABO HERONS MONTECATINI: Benites 6, Carpanzano 7, Natali 25, Arrigoni 10, Sgobba 19, Dell’Uomo 13, Lorenzetti 2, Giancarli, Longo ne, Chiera ne, Lorenzi ne, Magrini ne. All.: Barsotti.

LIBERTAS LIVORNO: Williams 3, Ricci 5, Lucarelli 11, Fratto 13, Fantoni 9, Saccaggi 2, Bargnesi 12, Tozzi 11, Allinei 5, Buca ne, Forti ne, Madeo ne. All.: Andreazza.

Arbitro: Zancolò e Occhiuzzi.

Note: parziali 18-17, 38-32, 62-54.

Il PalaTerme targato Herons rimane inviolato. Già, perché la Fabo Herons Montecatini, oltretutto senza Adrian Chiera, fa l’impresa e piega 82-71 la Libertas Livorno nella sfida fra capolista. Ora di prima in classifica ce n’è solo una e sono i rossoblù.

Carpanzano segna il primo canestro del match prima di abbandonare momentaneamente i suoi per un piccolo problema fisico. Gli Herons difendono alla morte lasciando a secco di canestri dal campo la Libertas per oltre 5’. La squadra di Andreazza si riavvicina grazie ai liberi dopo l’iniziale 7-0 rossoblù, prima che Lucarelli da dietro l’arco la riporti ad un possesso di distanza (9-7). Un altro break di 9-3 proietta i Barsotti boys sul 18-12, ma la difesa termale si dimentica prima di Allinei e poi di Bargnesi e la Libertas chiude i primi 10’ col fiato sul collo avversario. Gli "aironi" riescono però ad attaccare bene l’area amaranto: le penetrazioni vincenti di Natali, Dell’Uomo e Benites spingono i locali sul +5 e costringono Andreazza a chiamare il time-out. Chiamata che funziona perché la Libertas riparte con un 6-0 prepotente, ma Sgobba e Dell’Uomo pescano un jolly a testa da dietro l’arco e gli Herons trovano anche il modo di allungare prima dell’intervallo lungo (38-32). Il vantaggio arriva a toccare la doppia cifra a inizio terzo periodo, ma la Fabo non si ferma e sospinta da capitan Natali arriva a toccare il +12. Allinei e Ricci colpiscono dalla lunga distanza e la Libertas è di nuovo a tre possessi di distanza. Il tecnico fischiato alla panchina livornese frutta altri 3 punti ai rossoblù per il nuovo +10.

La Akern rosicchia qualcosa dalla lunetta, il che non impedisce comunque a Montecatini di entrare nell’ultimo e decisivo quarto con 8 punti di distacco, che diventano subito 11 con la bomba di Dell’Uomo allo scadere dei 24 secondi. Wiliams e Lucarelli provano a tenere a galla gli ospiti ma Natali è "on fire" e non solo segna altri canestri di importanza capitale, ma mette in ritmo anche i compagni, come succede con Sgobba in occasione del canestro del +15 che virtualmente chiude la contesa.

Filippo Palazzoni