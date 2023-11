Fabo, una vittoria perfetta. Volano gli aironi in Irpinia

DEL FES AVELLINO

69

FABO HERONS

71

AVELLINO: Burini 17, Santucci 8, Vasl 8, Carenza 9, Bortolin 15, Nikolic 12, Giunta, Verazzo, Caridà, Venga ne, Schiavone ne. All. Crosariol.

MONTECATINI: Benites 6, Chiera 9, Natali 18, Arrigoni 11, Sgobba 11, Dell’Uomo 9, Lorenzetti 2, Carpanzano 5, Giancarli, Longo ne, Lorenzi ne, Magrini ne. All. Barsotti.

Arbitri: Rezzoagli e Mammola.

Note: parziali 15-21, 27-40, 45-53.

Serviva la partita perfetta ed è arrivata: il big match della nona giornata del Girone A di Serie B Nazionale se lo prende la Fabo Herons Montecatini, che sbanca Avellino 69-71 e si issa nuovamente al comando solitario della classifica, aspettando Legnano-Pielle Livorno di questa sera. Inizio col freno a mano tirato per Montecatini, che colleziona due palle perse e si ritrova sotto 6-0 dopo 2’30’’. Entra la tripla di Natali per il 6-3, mentre quella di Chiera viene sputata dal ferro, così la Del Fes ne approfitta per scappare sul +7 (10-3). La reazione termale è affidata a Benites, suoi i 4 punti filati che lanciano la riscossa Herons, abili a sfruttare le giocate di Chiera e Natali per riportarsi a -1. Bortolin fa 12 dalla lunetta, Montecatini risponde con un altro break a cavallo fra primo e secondo quarto, stavolta decisamente più corposo (10-0) che fa scivolare i padroni di casa a -8. Nikolic sblocca l’impasse biancoverde da sotto, ma senza Bortolin in mezzo per Avellino non è la stessa cosa: la bomba di Vasl fa "in and out", quella di Chiera buca la retina e il vantaggio rossoblù arriva a scollinare la doppia cifra (17-29). Pala Del Mauro ammutolito, ma ci pensa Burini a suonare la carica, con 5 punti consecutivi . La pallacanestro giocata dagli uomini di Barsotti nel secondo quarto è però semplicemente celestiale: Natali e compagni tengono a distanza di sicurezza Avellino e negli ultimi possessi prima dell’intervallo lungo riescono anche ad allungare, chiudendo i 20’ iniziali sul 27-40. L’13 ai liberi scaturiti da un tecnico alla panchina avellinese non sono un grande avvio di terzo quarto per la Fabo, fortuna per gli "aironi" che ci pensa Chiera a ripristinare il +13 dopo la bomba del solito Burini. Bortolin e Nikolic tornano a produrre da sotto le plance, Vasl si sveglia dal torpore e la Del Fes ricuce fino al 37-43 prima che Chiera con la terza tripla della sua serata rispedisca i "lupi" a -9. Natali imita il compagno e colpisce dall’angolo: per Avellino è tutto da rifare anche se i frequenti viaggi in lunetta di Bortolin e Vasl complicano la vita alla Fabo, la quale si rifugia nella sua solidità e sprinta nuovamente con le transizioni vincenti di Arrigoni e Lorenzetti , arrivando a toccare il +15. Avellino non molla e quasi in sordina piazza un parziale di 8-0. Poi il canestro di Sgobba all’alba della quarta e ultima frazione, che vale tre punti. La lotta si fa furibonda e il Pala Del Mauro si surriscalda, ad infiammarlo ancora di più sono i canestri di Nikolic e Burini ma le bombe di Dell’Uomo e Carpanzano mantengono intatto il vantaggio Herons. Avellino insiste e la tripla del 62-66 di Santucci (rischia di) riscrivere la storia della partita. Non succede, perché Montecatini riesce a compattarsi e la girandola dei liberi finali premia i termali.

Filippo Palazzoni