Fabo Herons Montecatini a Piacenza: Cinque uomini in doppia cifra nel Basket

Il debutto della Fabo Herons Montecatini nella nuova Serie B Nazionale assomiglia molto ai due esordi precedenti rispettivamente in Serie C Gold e Serie B: a Piacenza gli "aironi" danno vita ad un assolo lungo quaranta minuti, a cui la Bakery di coach Salvenini non riesce praticamente mai a replicare. Il 61-79 spiega sufficientemente bene l’andamento del match, che la banda-Barsotti ipoteca già nei dieci minuti iniziali, chiusi 28-13. La cooperativa del canestro rossoblù parte fortissimo con i primi sette centri messi a segno da sette giocatori diversi. Salvemini corre subito ai ripari chiamando time-out ma non ottiene l’effetto sperato, anzi: Chiera allunga per il 22-9 Herons, poi l’ingresso dalla panchina di Del’Uomo dà ulteriore linfa agli ospiti che sprintano sul +15. E’ solo nel secondo quarto che la Bakery riesce a infilare qualche granellino di sabbia negli ingranaggi termali: Wiltshire suona la carica e Piacenza rientra anche fino al -7, prima di scivolare nuovamente a -13 all’intervallo lungo. Gli ultimi 2’ del primo tempo sono il preludio a quanto succede alla ripresa delle ostilità: gli Herons lavorano bene su entrambi i lati del campo e le avanzate della Fabo risultano incontenibili per i padroni di casa. Chiera e Natali colpiscono a suon di penetrazioni e palle rubate fino al 36-59, Lorenzetti ci mette altri due canestri consecutivi e porta Montecatini al massimo vantaggio (+23), rendendo di fatto il quarto e ultimo periodo una passerella in salsa rossoblù.

Filippo Palazzoni