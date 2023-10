Fabo di voglia e carattere. Caserta si deve inchinare

Fabo Montecatini

88

Paperdi Caserta

80

FABO MONTECATINI: Giancarli 2, Arrigoni 14, Benites 11, Natali 6, Dell’Uomo 6, Lorenzi ne, Chiera 21, Carpanzano 10, Sgobba 12, Rattazzi ne, Longo ne, Lorenzetti 6. All.: Barsotti.

PAPERDI CASERTA: Mei 6, Sergio 11, Mastroianni 5, Mehmedoviq 21, Lucas 26, Zampogna 6, Romano, Hadzic ne, Moffa 3, Pagano 2. All.: Luise.

Arbitri: Mariotti e Chiarugi.

Parziali: 19-26, 47-46, 68-64.

Il ko di Salerno è già un brutto ricordo. La Fabo Montecatini torna alla vittoria battendo Caserta 88-80, nonostante i 47 punti in due di Mehmedoviq e Lucas. Per gli Herons, che salgono a quota tre successi su quattro, il miglior marcatore è Chiera con 21 punti.

Al PalaTerme è la Paperdi a cominciare decisamente meglio la contesa. Pronti via e Mehmedoviq fa 4-0, poi sono Lucas e Moffa a trascinare i loro fino al +10 (4-14) del 5’. Ci pensano Dell’Uomo, Lorenzetti e Chiera a riavvicinare i rossoblù a -7, ma i quattro punti in fila di Lucas spediscono la Fabo anche a -11. Il compito di impedire ai campani di scappare tocca a Carpanzano, Sgobba e Chiera: al 10’ il tabellone luminoso recita 19-26. Il secondo periodo si apre con un parziale di 6-0 in favore degli Herons, ispirato da Arrigoni.

La musica sembra decisamente cambiata, con una Fabo che riesce ad essere maggiormente aggressiva nella propria metà campo. E così un Arrigoni scatenato timbra anche il canestro del sorpasso sul 29-28 al 13’. La replica dei bianconeri non si fa attendere: adesso è un botta e risposta continuo. Benites infila tre bombe consecutive per il 38-34 del 15’. Il vantaggio di Montecatini arriva fino a +7, ma sull’altro fronte Mehmedoviq è a tratti dominante nel pitturato. Altrettanto "on fire" Lucas, che sulla sirena timbra la tripla che significa 47-46 all’intervallo. Lucas e Chiera inaugurano la ripresa andando a bersaglio da oltre l’arco dei 6,75 due volte ciascuno. Anche Carpanzano piazza un canestro da 3, Arrigoni invece segna da vicino e gli Herons toccano il +8 (50-42 al 25’). Il festival delle triple continua, il che porta la Fabo sul +9 dopo il centro di Sgobba. I punti di Sergio e la bomba di Zampogna impediscono alla truppa di Barsotti di incrementare il margine, ma al 30’ siamo comunque 68-64. A inizio ultimo quarto Sgobba e Chiera spingono i termali a +10 sul 76-66 al 32’. Caserta non ci sta e con un break di 8-0 rientra a -2. E’ Chiera a sbloccare i suoi da oltre l’arco, poi Dell’Uomo lo imita e al 37’ i locali volano sul +8. I viaggianti non mollano, dimezzano lo scarto, ma Natali e la difesa rossoblù mettono il sigillo sul successo di Montecatini.

Francesco Bocchini