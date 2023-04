Fabo, bella di notte

Riscattare la sconfitta del dicembre scorso, eguagliare il primato stagionale di vittorie consecutive di Rieti, che fra ottobre e gennaio ne aveva messe in fila tredici, e tentare l’aggancio al quarto posto: alla Fabo Herons Montecatini non mancano certo le motivazioni in vista della sfida odierna a Oleggio, eccezionalmente in programma alle ore 21 al PalaTerme. Nelle prossime tre partite gli uomini di coach Federico Barsotti affronteranno i propri demoni: all’andata contro gli oleggesi, così come contro Libertas Livorno e Junior Casale, arrivò un k.o. bruciante che inaugurò una mini-serie negativa, ma il condottiero degli "aironi" non sembra dare peso ai precedenti e guarda avanti: "Ad Oleggio fummo protagonisti di una prestazione non certo brillante, dove commettemmo l’errore di adeguarci ai ritmi del nostro avversario – ricorda Barsotti – Era la settimana del turno infrasettimanale e giocavamo la terza gara in sei giorni, ma a dirla tutta questo è un alibi: ora siamo un’altra squadra e nelle identiche condizioni affronteremmo questa sfida con una mentalità completamente diversa. Ad ogni modo non cerchiamo rivincite e non abbiamo niente da dimostrare a nessuno: pensiamo al presente, mancano 4 punti per la matematica certezza del quinto posto ed è in casa nostra che dobbiamo conquistarli". Di fronte ci sarà una formazione che lontano da casa, soprattutto nel girone di ritorno, ha fatto grandissima fatica a livello di rendimento: "Oleggio ha sicuramente una dimensione più casalinga, sul proprio parquet hanno messo in difficoltà tantissime squadre ma anche in trasferta, nonostante le 11 sconfitte rimediate, è stata comunque capace di piazzare qualche colpo, come ad esempio ad Omegna – commenta il tecnico rossoblù – Questo perché ha ottime individualità, soprattutto a livello offensivo, con i vari Maruca, Giacomelli e Ingrosso, che a Montecatini conosciamo bene. Giocano una pallacanestro che in alcuni aspetti può darci fastidio".

Filippo Palazzoni