Fabo, altra impresa

Paffoni omegna

52

fabo herons

64

PAFFONI OMEGNA: Antelli 8, Minoli 1, Markovic 8, Torgano 14, Balanzoni 14, Picarelli 7, Marini, Segala, Solaroli ne, Puppieni ne, Forte ne, Miljanic ne. All. Quilici.

FABO HERONS: Giancarli 9, Carpanzano 8, Chiera 10, Arrigoni 9, Nnabuife 3, Lorenzetti 4, Dell’Uomo 5, Bechi 16, Torrigiani, Cei ne, Lorenzi ne. All. Barsotti..

Arbitri: Berlangieri e Nonna.

Parziali: 12-20, 16-34, 34-45.

VERBANIA – E’ una Fabo Herons perfetta quella che sbanca Verbania 52-64 e inanella la settima vittoria consecutiva ai danni della Fulgor Omegna. Non ci sono Giannini e soprattutto Natali, ma c’è eccome la squadra di Barsotti che ammutolisce in avvio il PalaBattisti con un 14-2 di parziale. Balanzoni prova a scuotere Omegna ma gli Herons tengono botta ed arrivano alla prima sirena avanti 12-20. Nonostante gli imponenti lunghi di Omegna la Fabo si fa valere a rimbalzo offensivo, gli ospiti però iniziano a sporcare le loro percentuali al tiro e la Paffoni ne approfitta tornando per un attimo sotto la doppia cifra di scarto, prima che la tripla di Bechi la ricacci indietro. Partita infarcita di errori, gli Herons però la controllano e con un altro break di 7-0 doppiano Omegna all’intervallo lungo (16-34). Al rientro dagli spogliatoi padroni di casa ringhiano con un break di 8-0. Nnabuife connette un gioco da tre punti fondamentale, ma ora gli Herons faticano in attacco mentre Omegna pare essersi sbloccata: i canestri di Torgano e Picarelli mettono ulteriore pressione ai termali e lo stesso 34 rossoverde annulla gli effetti della tripla di Bechi con il canestro e fallo del -9. La Paffoni è ufficialmente di nuovo in partita e con la prima bomba di Markovic si riporta a -6, Lorenzetti fa respirare la Fabo con 4 punti filati ma subito dopo commette il quinto fallo. Montecatini trova comunque il modo di allungare ancora.

Filippo Palazzoni