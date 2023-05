Fabbri raggiunge Agostianiani Così Quarrata sogna il rilancio

Aveva già vestito i colori del club da giocatore, quando nel 200405 mise a segno 12 reti in 24 partite. E a quasi un ventennio di distanza, Francesco Fabbri è tornato al Quarrata in veste di allenatore. Lo ha annunciato il club, individuando nel tecnico aglianese il primo rinforzo fortemente voluto dal direttore sportivo Riccardo Agostiniani. Il profilo di Fabbri, reduce da un quadriennio al Maliseti Seano in Promozione (raggiungendo l’apice nella scorsa stagione con la qualificazione ai playoff) interessava anche alla Larcianese, che sta tuttavia attendendo notizie circa l’eventuale ripescaggio in Eccellenza. E il "mister" ha ad ogni modo deciso di accettare l’offerta dei quarratini, con un compito che si presenta ambizioso ed impegnativo: dopo aver mancato di un niente l’Eccellenza lo scorso anno, i giallorossi sono andati incontro ad una vera e propria annata-no tradottasi in una clamorosa retrocessione in Prima Categoria. E non c’è quindi dubbio su quale sarà l’obiettivo stagionale. "Ho scelto il Quarrata perché mi ha voluto da subito e reputo quella che ci attende una sfida interessante. L’obiettivo dovrà essere quello di risalire subito in Promozione – conferma il diretto interessato – quel che è certo è che bisognerà dare il massimo soprattutto sul piano fisico: la Prima è cambiata molto rispetto al passato, si tratta di un campionato impegnativo ed arrivare primi in quello che sarà il nostro girone sarà fondamentale". Il direttore sportivo Agostiniani provvederà nelle prossime settimane ad allestire un organico competitivo, da consegnare al nuovo mister. "Al netto di conferme ed eventuali partenze, credo che già adesso la rosa sia competitiva – conclude Fabbri – ad ogni modo, voglio una squadra determinata e consapevole di dover dare il 100%. A prescindere dai nomi".

Giovanni Fiorentino