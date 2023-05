Ethan s’impone nella corsa maiden

Nel Premio Toscana Auto Collection, la maiden sui 1640 metri per cavalli di 3 anni, meritato primo piano di Ethan che si dimostrava una spanna superiore ai rivali di giornata: il cavallo allenato da Andrea Baveresi e guidato con determinazione da Simone Levacovich puntava in avanti e sfondava dopo mezzo giro, controllava e poi allungava sicuro sull’ultima curva per un netto primo piano, a media di 1.16.8. Ewan Grif, leader iniziale, conservava il secondo posto su Elaediz, mentre l’attesa Efra si era eliminata allo stacco. Anche Antonio Di Nardo timbrava il cartellino in questa giornata inaugurale portando al traguardo un soggetto tutt’altro che facile come De Niro Bi nel Premio Pescia Antiqua: tattica estremamente prudente, quella del top driver campano che attendeva gli eventi, poi in retta travolgeva i rivali.