Esulta il team Franco Ballerini Maioli firma la prima vittoria

E’ arrivata dalle Marche la prima vittoria stagionale per la formazione juniores del Team Franco Ballerini del presidente Franco Miniati. L’ha firmata il romagnolo Mattia Maioli sicuramente il corridore più brillante della formazione pistoiese diretta da Luca Scinto in questo avvio di stagione. Maioli con grande abilità è riuscito a vincere la volata nella gara di Maltignano in provincia di Ascoli Piceno in una gara veloce lunga 100 chilometri. "Sono molto contento della vittoria di Mattia Maioli nelle Marche – afferma il direttore sportivo Luca Scinto - finalmente abbiamo conquistato una vittoria anche noi. Mattia in questo periodo sta passando un momento di ottima condizione, che è stata confermata dal risultato della gara marchigiana e dall’ottimo risultato della domenica precedente a Calenzano, in cui avrebbe potuto vincere se avesse mantenuto la lucidità. Penso che comunque questa vittoria gioverà molto al morale della squadra e aiuterà sicuramente i ragazzi nelle prossime gare. Aggiungo – conclude Scinto – che la condizione complessiva della squadra sta crescendo, e sono sicuro che nelle prossime gare i ragazzi miglioreranno ancora e si toglieranno molte soddisfazioni personali e per la squadra".

Antonio Mannori