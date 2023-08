Estra Pistoia Prime prove di competizione "Il gruppo italiano e i nuovi: puntiamo al top"

Nicola Brienza alla vigilia della prima amichevole ufficiale di Estra Pistoia prima di entrare nel merito della costruzione della squadra e della gara parte con una considerazione. "E’ la prima volta che parlo dopo il rinnovo del contratto e ci tengo a dire alcune cose – afferma Brienza - Mi accodo ai complimenti che sono stati fatti al club perché è stato fatto un lavoro eccezionale e non era facile ma la capacità di fare gruppo e di trovare risorse anche a volte inaspettate ha permesso a noi di essere qui oggi e di parlare di serie A. La serie A necessita di professionismo ad alto livello e il club ha cercato di adeguarsi subito così come abbiamo fatto noi della parte sportiva ed è importante che tutti si adeguino perché è la serie A, non solo il presidente non solo il capo allenatore ed i giocatori ma tutti quanti". A buon intenditore poche parole. "Per quanto riguarda la costruzione della squadra – prosegue Brienza – la prima idea è stata quella di ripartire dai ragazzi che ci hanno fatto fare la grande cavalcata dello scorso anno. Abbiamo dovuto fare delle scelte ma il gruppo italiano è stata la pietra più importante sulla quale si è poi poggiato tutto il resto perché hanno le fondamenta e riusciranno a trasmettere ai nuovi quelle che sono le dinamiche per poter mantenere la categoria e lottare come abbiamo fatto lo scorso anno. Poi siamo andati ad individuare i giocatori che si potessero sposare innanzitutto con un certo tipo di mentalità che vogliamo mantenere anche quest’anno. Abbiamo cercato ragazzi che avessero motivazioni, che volessero provare a fare qualcosa di impensabile com’è successo lo scorso anno. Dal punto di vista tecnico credevamo che alla fine Varnado rimanesse con noi e la squadra è stata costruita con la speranza di averlo con noi e quindi trovare giocatori che si potessero incastrare con le sue caratteristiche e qualità".

Una squadra che già questa sera i tifosi potranno iniziare a conoscere vedendola all’opera nel trofeo "Matteo Bertolazzi" contro Chiusi. "E’ stata una settimana difficile da gestire a livello logistico – dice Brienza – ma i ragazzi hanno lavorato bene. Quello di oggi sarà un allenamento contro un’altra squadra. E’ un modo per iniziare a lavorare sull’aspetto competitivo". La partita sarà visibile in diretta sui profili social del giornale online www.pistoiasport.com e su Tvl, canale 14 del digitale terrestre. La società ricorda che la capienza massima del palasport quarratino è di 330 posti: l’accesso all’impianto sarà garantito a partire dalle ore 19.30, al raggiungimento del limite massimo di posti disponibili, per motivi di ordine pubblico non saranno ammessi ulteriori spettatori all’interno del "PalaMelo".

Maurizio Innocenti