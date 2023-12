Estra Pistoia lotta ma deve cedere il passo. La Virtus Bologna espugna il ’PalaCarrara’

PISTOIA

70

BOLOGNA

91

ESTRA PISTOIA: Willis 14, Della Rosa 5, Moore 9, Saccaggi, Del Chiaro 2, Wheatle 11, Hawkins 8, Ogbeide 8, Blakes 13, Stoch ne, Metsla ne, Dembelè ne. All.: Brienza.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Lundberg 7, Belinelli 19, Dobric 8, Mascolo 2, Shengelia 16, Hackett 17, Menalo, Polonara, Dunston 18, Abass, Cordinier 4. All.: Banchi.

Parziali: 16-28; 28-51; 48-67.

Arbitri: Sahin, Borgioni, Patti.

Note: tiri da due Pistoia 16/29, Bologna 35/49. Tiri da tre Pistoia 8/27, Bologna 5/18. Rimbalzi Pistoia 23, Bologna 38.

E’ andata come doveva andare ovvero con la vittoria della Virtus Bologna magari un po’ troppo in carrozza visto che Pistoia praticamente non è mai stata in partita. Non aver potuto vedere i biancorossi competere contro Bologna se non fino alla fine almeno provando a dare battaglia è l’unico rammarico, per il resto tutto secondo copione.

La Virtus non mette tempo in mezzo, indirizza subito la partita dalla sua parte travolgendo Pistoia che a fatica riesce a tenere la testa fuori dall’acqua. La difesa delle V nere è asfissiante, raddoppi sistematici, chiusura dell’area e soprattutto Moore e Willis ingabbiati a dovere senza possibilità di nuocere. Pistoia è alle corde, i colpi arrivano da tutte le parti ma i biancorossi non li vedono nemmeno e non sanno a che pesce prendere per provare a fermare la valanga bianconera. Bologna chiude i primi due quarti sopra di 23 punti dimostrando una superiorità netta e impressionante per volume di gioco, fisicità e talento.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, la Virtus tiene saldamente le mani sulla partita mentre Pistoia fa di tutto per provare ad entrarci ma senza risultati evidenti. I biancorossi sopo 3 minuti scivolano a meno 29 (28-57) senza grosse possibilità di rimonta anche perché la difesa non riesce ad arginare la furia della Virtus e l’attacco fa una fatica tremenda a trovare la via del canestro.

Nell’ultimo periodo l’Estra ha uno scatto di rabbia e riesce a riportarsi a meno 13 (60-73) ma è un fuoco di paglia perché la Virtus in un amen piazza un break di 11-0 e torna di nuovo sopra 24 punti (60-84). Gli ultimi minuti scivolano via senza grossi sussulti a parte qualche giocata di gran classe di Belinelli e Shengelia sotto la sapiente regia di Hackett che distribuisce il gioco a piacimento. Bologna si porta a casa due punti senza colpo ferire, Pistoia deve già pensare alla partita contro Treviso.

Maurizio Innocenti