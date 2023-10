Estra Pistoia La volontà non basta. Brescia conquista il PalaCarrara

PISTOIA

72

BRESCIA

84

ESTRA PISTOIA: Willis 21, Della Rosa, Moore 10, Saccaggi, Del Chiaro 2, Varnado 9, Wheatle 8, Hawkins 3, Ogbeide 19, Stoch n.e. Metsla n.e. Farinon n.e. All. Brienza.

GERMANI BRESCIA: Christon 9, Gabriel 9, Bilan 11, Burnell 4, Massinburg 6, Della Valle 26, Cobbins 6, Cournooh 11, Akele 2, Porto n.e. Petrucelli n.e. Tanfoglio n.e. All. Magro.

Parziali: 12-19; 31-38; 48-66.

Arbitri: Giovannetti, Paglialunga, Capotorto.

Note: tiri da due Pistoia 1833, Brescia 1943.

Tiri da tre Pistoia 732, Brescia 1123.

Una sconfitta secondo pronostico quella subita da Pistoia contro Brescia. Del resto pensare di battere la capolista era decisamente una botta di ottimismo esagerato. L’Estra ha provato a tenere testa alla Germani e per alcuni tratti della partita c’è pure riuscita poi il divario di talento e di lunghezza e importanza del roster hanno fatto la differenza. Una sconfitta che ovviamente non fa fare i salti di gioia ma è giusto essere obiettivi e consapevoli che non sono queste le gare che Pistoia può e deve vincere.

Un’Estra da due facce quella del primo tempo: solida e attenta in difesa, concedere 38 punti ad una squadra come Brescia non è cosa di poco conto, mentalmente lenta in attacco. La circolazione di palla non è fluida ma è appiccicosa come la melassa, trovare il canestro è complicato così come capire in anticipo dove trovare il vantaggio. E qui si vede tutta la mancanza di abitudine a giocare a certi livelli dove la velocità del pensiero e dell’azione è molto più alta, dove devi capire prima come creare un vantaggio e quando e come punire le difese.

L’Estra tiene, come detto, grazie ad una difesa che fa veramente scintille tanto da far avere non pochi grattacapi a Brescia che deve inventare di tutto per trovare la via del canestro. Al rientro dagli spogliatoi Pistoia sembra aver capito la lezione e inizia ad alzare i ritmi in attacco ed i risultati arrivano: i biancorossi riescono a recuperare ed arrivare fino al meno 2 (38-40).

Brescia è costretta a sfoderare tutto il suo talento per tenere a bada l’Estra che a 3 minuti dalla fine è sempre lì, a meno 3 (47-50) ma poi accade ciò che non ti aspetti ovvero Pistoia, complice anche una difesa più aggressiva degli avversari, ritorna ai santi vecchi: il gioco è di nuovo lento, macchinoso, favorendo Brescia che può giocare a difesa schierata, e fare canestro diventa difficile. I biancorossi in 3 minuti subiscono un parziale di 1-16 chiudendo sotto di 18 punti (48-66). Uno strappo troppo grande per pensare di ricucirlo anche se Pistoia prova almeno a limare lo svantaggio per non subire un passivo troppo pesante. Brescia, di contro, non oppone grossi ostacoli e lascia scivolare via la partita limitandosi a controllare il gioco avendo ormai la vittoria in tasca.

Maurizio Innocenti