Estra Pistoia La forza di volontà non basta. Poche energie e avversario troppo ostico

REGGIO EMILIA

95

PISTOIA

82

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 12, Cipolla 2, Hervey 21, Galloway 24, Faye 2, Smith 12, Uglietti 4, Atkins 5, Vitali 6, Grant 2, Chillo 5, Camara n.e. All. Priftis.

ESTRA PISTOIA: Willis 15, Della Rosa 2, Moore 18, Saccaggi 3, Del Chiaro, Varnado 13, Wheatle 8, Hawkins 12, Ogbeide 11, Dembelè n.e. Metsla n.e. All. Brienza.

Arbitri: Lo Guzzo, Bartoli, Borgo.

Parziali: 29-30; 48-48; 69-58.

Note: tiri da due Reggio Emilia 2138, Pistoia 1732.

Tiri da tre Reggio Emilia 1632, Pistoia 927.

L’Estra fino a che le forze hanno retto ha giocato, bene, ha lottato e ha tenuto in scacco Reggio Emilia che si è dovuta affidare al talento dei singoli per rimanere in scia. Nel secondo tempo è arrivato il calo fisico preventivabile dopo una settimana senza allenamenti e la partita ha preso la via di Reggio Emilia con Pistoia che non aveva né l’energia né la forza per tenere il ritmo. Primo tempo decisamente bello, giocato a ritmi altissimi con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Pistoia parte forte e mette a referto una produzione offensiva di livello soprattutto dalla lunga distanza mettendo a segno una serie di triple che le consentono di prendere in mano la partita. Reggio Emilia non sta a guardare e tiene botta affidandosi all’estro dei singoli, soprattutto quello di Hervey che sale in cattedra. La partita è lì, punto a punto con l’Estra che almeno fino a metà del secondo quarto riesce a mantenere un leggero vantaggio ovvero fino a quanto Reggio Emilia alza l’intensità in difesa mettendo tanta aggressività a tutto campo. Una mossa che consente all’Unahotels di rientrare in partita dopo lo strappo di Pistoia del più 6 (29-35). Negli ultimi minuti del quarto le due squadre vanno a braccetto fino alla fine tra sorpassi e contro sorpassi. Al rientro dagli spogliatoi accade quello che tutti temevano: Pistoia accusa un vistoso calo fisico. La settimana trascorsa senza essersi potuti allenare si fa sentire sulle gambe e soprattutto nella testa dei giocatori. L’Estra perde il filo del discorso, commette tanti errori in fase di costruzione del gioco, concede troppo agli avversari: due punti segnati a metà del quarto inquadrano bene la situazione di Pistoia. Reggio Emilia capisce il momento di difficoltà degli avversari e ne approfitta per dare la spallata alla partita. La squadra di Priftis spinge sull’acceleratore e si porta sul più 12 a 3’ dalla fine (65-53).

Pistoia è alle corde e non riesce a controbattere la forza di Reggio Emilia anche perché i biancorossi non hanno più le energie per reagire. L’ultimo periodo è una sofferenza per l’Estra che dopo 4 minuti scivola a meno 23 (83-60) subendo un passivo fin troppo severo. Pistoia fa veramente fatica a stare in campo, la difesa ormai è saltata e in attacco mancano la forza e la lucidità necessarie per abbozzare una qualche forma di gioco. Maurizio Innocenti